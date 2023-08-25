Готов на 20%. На достройку омского дома со 167 дольщиками выделили 471,5 млн рублей

Многоквартирный дом состоит из двух 16-этажных секций и находится на земельном участке с кадастровым номером 55:36:0110101:22857. Строительство стартовало в 2016 году, однако в 2020-м работы приостановились, консервацию на объекте не производили. В декабре 2020 года «Красноярскую промышленную компанию», учредителем которой был Иван Притыкин, признали банкротом.