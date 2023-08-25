Готов на 20%. На достройку омского дома со 167 дольщиками выделили 471,5 млн рублей

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Омский «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» ищет подрядчика для завершения строительства многоэтажного дома по улице Перелета (идентификатор — р-41237). Речь идет о долгострое в ЖК «Весна», застройщиком которого было ООО «КрасПромКом». За строительно-монтажные работы готовы заплатить 471,5 млн рублей. Подрядчика выберут 18 сентября.
Многоквартирный дом состоит из двух 16-этажных секций и находится на земельном участке с кадастровым номером 55:36:0110101:22857. Строительство стартовало в 2016 году, однако в 2020-м работы приостановились, консервацию на объекте не производили. В декабре 2020 года «Красноярскую промышленную компанию», учредителем которой был Иван Притыкин, признали банкротом.
Права на землю и объект незавершенного строительства перешли к региональному фонду в прошлом году. В мае 2023 года фонд получил положительное заключение госэкспертизы на достоверность определения сметной стоимости.
Отметим, что в настоящий момент проблемная многоэтажка на 185 квартир готова только на 20%. Своих квартир в доме на Перелета дожидаются 167 дольщиков.
По условиям контракта, подрядчик должен приступить к работам не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора и акта приема-передачи стройплощадки. На завершение строительства отводится один год.
«Срок выполнения Работ может быть увеличен, в случае выявления дополнительных работ, влияющих на продолжительность выполнения строительно-монтажных работ, необходимости выполнения сезонных работ (благоустройство территории) и т. п. и должно быть подтверждено внесением изменений в раздел ПОС Проектной документации. Увеличение срока выполнения строительно-монтажных работ подтверждается подписанием сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору», — говорится в проекте контракта.
Добавим, что общая площадь жилого здания на Перелета составит 9858,6 кв. м. Из 185 квартир 147 будут однокомнатными, 33 — двухкомнатными и 5 — трехкомнатными.
Ранее Город55 рассказывал, что на соседнем с ЖК «Весна» участке построит «башни-близнецы» Олег Золотов. Проекты строительства одинаковых высоток уже получили положительное заключение экспертизы. Участок «Стройбетон „Южное“» арендует за 30,8 млн рублей в год.