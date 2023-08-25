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Published Сегодня, 10:08

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«Авангард» объявил о страте продаж билетов на первые домашние матчи

До 10,5 тысяч. Началась продажа билетов на первый матч «Авангарда» в новом сезоне

25 августа 2023, 10:08
Фото: ХК Аванагард

«Авангард» объявил о страте продаж билетов на первые домашние матчи

«Ястребы» начнут регулярку игрой с новосибирской «Сибирью». Команды встретятся на льду G-Drive Арены в субботу, 2 сентября.

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о старте продаж билетов на первые шесть домашних матчей. Дороже всего для болельщиков обойдется игра с новосибирской «Сибирью», которая станет для «ястребов» первой в новом сезоне. Команды встретятся на льду G-Drive Арены в субботу, 2 сентября.

Так, самые дешевые билеты на матч стоят 590 рублей. Это места на верхних трибунах за воротами команд. Билеты на нижний ярус продаются по цене от 1190 до 2190 рублей. Самые преданные болельщики могут отправиться в сектор под названием «Айс бункер клуб», он находится сразу за скамейкой «Авангарда». Билет туда стоит 10 тысяч рублей. За место в ресторане придется заплатить 8300 рублей. Билет в бизнес-клуб продается по ценам от 5200 до 10500 рублей.

Отметим, что билетов на первый матч сезона-2023/2024 осталось не так много.

Также на сайте клуба можно купить билеты на матчи «Авангарда» с «Автомобилистом» (7 сентября), «Барысом» (9 сентября), «Амуром» (11 сентября), «Адмиралом» (14 сентября) и «Нефтехимиком» (16 сентября).

Ранее Город55 сообщал, что в воскресенье, 27 августа, на Соборной площади хоккейный клуб представит состав команды на новый сезон. Для гостей праздника выступят группы «Дискотека Авария» и The Hatters.

Для омичей на презентации «Авангарда» выступят «Дискотека Авария» и The Hatters
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#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Билеты#Цены на билеты#Евгений Игишев
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