До 10,5 тысяч. Началась продажа билетов на первый матч «Авангарда» в новом сезоне

Так, самые дешевые билеты на матч стоят 590 рублей. Это места на верхних трибунах за воротами команд. Билеты на нижний ярус продаются по цене от 1190 до 2190 рублей. Самые преданные болельщики могут отправиться в сектор под названием «Айс бункер клуб», он находится сразу за скамейкой «Авангарда». Билет туда стоит 10 тысяч рублей. За место в ресторане придется заплатить 8300 рублей. Билет в бизнес-клуб продается по ценам от 5200 до 10500 рублей.