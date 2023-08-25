Девочка, которую незаконно передали под опеку, впервые за год поговорила с мамой

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
На своей странице ВКонтакте журналист «Российской газеты» Наталья Граф рассказала, что вчера, 24 августа, 9-летняя девочка, которая была передана под опеку семье в другой регион, впервые за год поговорила с мамой.
«Обе не смогли сдержать слез», — добавила Наталья.
По словам журналиста, опекун заверила, что не будет препятствовать общению матери и ребенка. Более того, если суд вынесет решение о передаче девочки обратно в семью, она не будет сопротивляться и отдаст ее.
Напомним, что о ситуации стало известно после публикации экс-депутата законодательного собрания Алеси Григорьевой в социальной сети. Она рассказала, что девочку без оснований изъяли из семьи и передали под опеку матери-одиночке в Алтайский край. Там она живет уже год, вместе с четырьмя детьми женщины.