Девочка, которую незаконно передали под опеку, впервые за год поговорила с мамой

Напомним, что о ситуации стало известно после публикации экс-депутата законодательного собрания Алеси Григорьевой в социальной сети. Она рассказала, что девочку без оснований изъяли из семьи и передали под опеку матери-одиночке в Алтайский край. Там она живет уже год, вместе с четырьмя детьми женщины.