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Published Сегодня, 06:24

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Взамен 57 саженцев и 1,2 миллиона. В Омске разрешили вырубить 1135 деревьев

24 августа 2023, 06:24
Фото: Город55
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В Омске взамен вырубленных 1135 деревьев посадят только 57 саженцев

В повестке дня было 40 вопросов, и только в одном случае члены «зеленой комиссии» решили отложить принятие решения до следующего заседания.

В среду, 23 августа, в Омске прошло очередное заседание «зеленой комиссии». За час в стенах городской администрации рассмотрели 40 заявок на вырубку и обрезку деревьев. Согласованными, причем в большинстве случаев единогласно, оказались 39 обращений от организаций и бюджетных учреждений. До следующего заседания отложили только согласование сноса 19 деревьев на месте будущего сада имени Суворова, который за свой счет будет обустраивать «НПО „Мир“». Компания не согласилась с суммой компенсационной выплаты, о чем Город55 рассказал в отдельном материале:

«Недоразумение». В Омске просили миллион за снос 19 деревьев на месте будущего сквера
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Всего же за один час члены комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений согласовали вырубку 1135 деревьев, из них к аварийным и сухостойным относятся только 466 деревьев (то есть 41%). Причем больше вырубленных аварийных деревьев приходится на детские сады, школы и центры дополнительного образования, которые беспокоятся о безопасности посещающих заведения детей. Для сравнения в прошлом месяце к вырубке приговорили в 1,7 раз меньше деревьев — 665. Также под снос попадает 27 139 кв. м порослевого возобновления.

За часть вырубленных деревьев организациям придется внести в бюджет почти 1,2 млн рублей компенсации (152 тысячи выплатит АО «Омскгоргаз», 412,8 тысяч — АО «Омскоблгаз», 441 тысячу — ООО «Конструкторское бюро „Технология“», 191,4 тысячи — Алина Бингерская-Гордон).

Вместо снесенных в этот раз обязали высадить только 57 деревьев. Еще 10 деревьев компании пообещали пересадить (3 — ООО «Волгоградская» и 7 — ООО «Теплогенерирующая компания»). По правилам компенсационного озеленения за одно аварийное дерево садят один крупномерный саженец, за одно здоровое — три. В таком случае нужно было бы высадить 2473 дерева, однако если работы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней, озеленение и возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений по решению Омского горсовета от 25 июля 2007 года №45 не проводятся. Такое же правило действует и при производстве работ в охранных зонах инженерных сетей.

Помимо вырубки компаниям также согласовали обрезку 623 деревьев, напомнив, что работы следует проводит осенью.

Комиссия одобрила обрезку 623 деревьевКомиссия одобрила обрезку 623 деревьев
Комиссия одобрила обрезку 623 деревьев
Фото: Город55

Остановимся подробнее на причинах, по которым коммерческие организации и бюджетные учреждения обратились в «зеленую комиссию».

Омской дистанции гражданских сооружений филиала ОАО «РЖД» разрешили снести 21 аварийное дерево по улице Карбышева, 1 в связи с модернизацией производственной базы для наращивания объемов выпускаемой продукции. Взамен организация высадит 21 дерево на территории детского лагеря имени Гайдара по улице Воровского.

ООО «Волгоградская» вырубит 24 деревьев и 800 кв. м поросли, а также обрежет 9 деревьев и пересадит 3 сосны на месте снесенного кинотеатра «Сатурн» по улице Багратиона. Здесь компания построит торговый комплекс. Кстати, в рамках компенсационного озеленения на этой же территории затем посадят 12 лип, 12 ясеней и 12 кленов.

Перенеслось с прошлого заседания рассмотрение обращения Алины Бингерской-Гордон, которая в районе улиц 20-я Линия и 20 лет РККА строит продовольственный магазин с парковкой. На этот раз снос 27 деревьев и 20 кв. м поросли согласовали, но увеличили компенсационную выплату с 50 тысяч до 191,4 тысяч рублей.

Сразу 15 заявок поступило от департамента строительства в связи со строительством линий наружного освещения по различным улицам. Одобрили их «единым лотом», без долгих обсуждений. В совокупности ради новых линий освещения депстрою одобрили снос 316 деревьев и обрезку 258 деревьев.

«Клиническая медико-санитарная часть № 7» попросила о согласовании сноса 12 тополей вдоль здания по улице Тарковского, 8. Бюджетное учреждение намерено сделать здесь парковку для пациентов центра амбулаторной онкологической помощи. И это, по словам представителей медсанчасти, единственное место, которое можно приспособить под парковку.

Снос 107 аварийных деревьев и 90 кв. м поросли одобрили ремонтируемой в настоящий момент гимназии №75 по улице Крылова.

«У нас сейчас заканчивается капитальный ремонт. Меценат делает асфальтовое покрытие. Ранее на территории гимназии ничего не делалось. Деревья все рыхлые. Это небезопасно для детей», — прокомментировала представитель образовательного учреждения.

В подобной ситуации оказался и детсад №279 по улице 1-я Затонская, попросивший о сносе 19 аварийных деревьев и обрезке 16 деревьев. Озеленение на территории детского сада проводилось в 1965 году, сейчас стволы кленов изъедены насекомыми.

В последний момент на заседание «зеленой комиссии» заявилось ПАО «ОДК-Сатурн», зарегистрированное в Рыбинске и специализирующееся на разработке, производстве, маркетинге, продажах и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для авиации, флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, морских и приморских промышленных объектов. Из-за реконструкции существующей теплотрассы для подключения к системе теплоснабжения производственного корпуса №88 компании потребовалось вырубить 61 дерево и 2400 кв. и поросли по улице Богдана Хмельницкого.

«Есть большая потребность в увеличении выпуска нашей продукции, для того чтобы реализовать существенно возросшие планы, нам необходимо ввести в производство новый корпус и сделать это до конца года. Для проведения работы нужно реконструировать теплотрассу», — заявил на заседании представитель «ОДК-Сатурн».

Напомним, что Город55 отдельно рассказывал о еще одном рассмотренном членами «зеленой комиссии» вопросе. Второй месяц подряд ради новой дороги к ЖК «Зеленая комиссия» одобряют вырубку деревьев. За два месяца число попавших под снос деревьев достигло цифры 254.

В Омске из-за строительства дороги к ЖК «Зеленая река» вырубят 235 деревьев
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#Общество#Город#Омск#Озеленение города#Вырубка деревьев#Новости#Озеленение#Снос деревьев#Юлия Истомина#Зеленая комиссия
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