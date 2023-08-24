Взамен 57 саженцев и 1,2 миллиона. В Омске разрешили вырубить 1135 деревьев

Вместо снесенных в этот раз обязали высадить только 57 деревьев. Еще 10 деревьев компании пообещали пересадить (3 — ООО «Волгоградская» и 7 — ООО «Теплогенерирующая компания»). По правилам компенсационного озеленения за одно аварийное дерево садят один крупномерный саженец, за одно здоровое — три. В таком случае нужно было бы высадить 2473 дерева, однако если работы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней, озеленение и возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений по решению Омского горсовета от 25 июля 2007 года №45 не проводятся. Такое же правило действует и при производстве работ в охранных зонах инженерных сетей.