Взамен 57 саженцев и 1,2 миллиона. В Омске разрешили вырубить 1135 деревьев

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В среду, 23 августа, в Омске прошло очередное заседание «зеленой комиссии». За час в стенах городской администрации рассмотрели 40 заявок на вырубку и обрезку деревьев. Согласованными, причем в большинстве случаев единогласно, оказались 39 обращений от организаций и бюджетных учреждений. До следующего заседания отложили только согласование сноса 19 деревьев на месте будущего сада имени Суворова, который за свой счет будет обустраивать «НПО „Мир“». Компания не согласилась с суммой компенсационной выплаты, о чем Город55 рассказал в отдельном материале:
Всего же за один час члены комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений согласовали вырубку 1135 деревьев, из них к аварийным и сухостойным относятся только 466 деревьев (то есть 41%). Причем больше вырубленных аварийных деревьев приходится на детские сады, школы и центры дополнительного образования, которые беспокоятся о безопасности посещающих заведения детей. Для сравнения в прошлом месяце к вырубке приговорили в 1,7 раз меньше деревьев — 665. Также под снос попадает 27 139 кв. м порослевого возобновления.
За часть вырубленных деревьев организациям придется внести в бюджет почти 1,2 млн рублей компенсации (152 тысячи выплатит АО «Омскгоргаз», 412,8 тысяч — АО «Омскоблгаз», 441 тысячу — ООО «Конструкторское бюро „Технология“», 191,4 тысячи — Алина Бингерская-Гордон).
Вместо снесенных в этот раз обязали высадить только 57 деревьев. Еще 10 деревьев компании пообещали пересадить (3 — ООО «Волгоградская» и 7 — ООО «Теплогенерирующая компания»). По правилам компенсационного озеленения за одно аварийное дерево садят один крупномерный саженец, за одно здоровое — три. В таком случае нужно было бы высадить 2473 дерева, однако если работы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней, озеленение и возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений по решению Омского горсовета от 25 июля 2007 года №45 не проводятся. Такое же правило действует и при производстве работ в охранных зонах инженерных сетей.
Помимо вырубки компаниям также согласовали обрезку 623 деревьев, напомнив, что работы следует проводит осенью.
Остановимся подробнее на причинах, по которым коммерческие организации и бюджетные учреждения обратились в «зеленую комиссию».
Омской дистанции гражданских сооружений филиала ОАО «РЖД» разрешили снести 21 аварийное дерево по улице Карбышева, 1 в связи с модернизацией производственной базы для наращивания объемов выпускаемой продукции. Взамен организация высадит 21 дерево на территории детского лагеря имени Гайдара по улице Воровского.
ООО «Волгоградская» вырубит 24 деревьев и 800 кв. м поросли, а также обрежет 9 деревьев и пересадит 3 сосны на месте снесенного кинотеатра «Сатурн» по улице Багратиона. Здесь компания построит торговый комплекс. Кстати, в рамках компенсационного озеленения на этой же территории затем посадят 12 лип, 12 ясеней и 12 кленов.
Перенеслось с прошлого заседания рассмотрение обращения Алины Бингерской-Гордон, которая в районе улиц 20-я Линия и 20 лет РККА строит продовольственный магазин с парковкой. На этот раз снос 27 деревьев и 20 кв. м поросли согласовали, но увеличили компенсационную выплату с 50 тысяч до 191,4 тысяч рублей.
Сразу 15 заявок поступило от департамента строительства в связи со строительством линий наружного освещения по различным улицам. Одобрили их «единым лотом», без долгих обсуждений. В совокупности ради новых линий освещения депстрою одобрили снос 316 деревьев и обрезку 258 деревьев.
«Клиническая медико-санитарная часть № 7» попросила о согласовании сноса 12 тополей вдоль здания по улице Тарковского, 8. Бюджетное учреждение намерено сделать здесь парковку для пациентов центра амбулаторной онкологической помощи. И это, по словам представителей медсанчасти, единственное место, которое можно приспособить под парковку.
Снос 107 аварийных деревьев и 90 кв. м поросли одобрили ремонтируемой в настоящий момент гимназии №75 по улице Крылова.
«У нас сейчас заканчивается капитальный ремонт. Меценат делает асфальтовое покрытие. Ранее на территории гимназии ничего не делалось. Деревья все рыхлые. Это небезопасно для детей», — прокомментировала представитель образовательного учреждения.
В подобной ситуации оказался и детсад №279 по улице 1-я Затонская, попросивший о сносе 19 аварийных деревьев и обрезке 16 деревьев. Озеленение на территории детского сада проводилось в 1965 году, сейчас стволы кленов изъедены насекомыми.
В последний момент на заседание «зеленой комиссии» заявилось ПАО «ОДК-Сатурн», зарегистрированное в Рыбинске и специализирующееся на разработке, производстве, маркетинге, продажах и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для авиации, флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, морских и приморских промышленных объектов. Из-за реконструкции существующей теплотрассы для подключения к системе теплоснабжения производственного корпуса №88 компании потребовалось вырубить 61 дерево и 2400 кв. и поросли по улице Богдана Хмельницкого.
«Есть большая потребность в увеличении выпуска нашей продукции, для того чтобы реализовать существенно возросшие планы, нам необходимо ввести в производство новый корпус и сделать это до конца года. Для проведения работы нужно реконструировать теплотрассу», — заявил на заседании представитель «ОДК-Сатурн».
Напомним, что Город55 отдельно рассказывал о еще одном рассмотренном членами «зеленой комиссии» вопросе. Второй месяц подряд ради новой дороги к ЖК «Зеленая комиссия» одобряют вырубку деревьев. За два месяца число попавших под снос деревьев достигло цифры 254.