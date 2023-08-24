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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

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Врачи и токари. В Омске назвали самые дефицитные профессии

24 августа 2023, 06:05
Фото: 1MI
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В Омске составили рейтинг самых дефицитных специалистов на рынке труда

Специалисты по подбору персонала проанализировали соотношение активных резюме и вакансий.

В Омске составили список самых дефицитных специалистов на рынке труда. Сервис по поиску работы HeadHunter проанализировал соотношение активных резюме и вакансий.

Самыми дефицитными специалистами оказались врачи и токари. В этих сферах на одну вакансию приходится 0,7 резюме, что говорит об острой нехватке. Далее идут дворники, повара и агенты по недвижимости. По этим специальностям приходится 0,9 резюме на вакансию.

Также в список попали уборщики, слесари, геологи, швеи, машинисты, маляры, разнорабочие, сварщики и автослесари.

Фото: HeadHunter

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области средняя зарплата выросла до 57,7 тысяч рублей. Эта сумма на 17,5% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

В Омской области средняя зарплата выросла до 57,7 тысяч рублей
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#Общество#Работа#Омск#Омская область#Зарплата#Вакансии#Евгений Игишев
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