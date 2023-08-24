Врачи и токари. В Омске назвали самые дефицитные профессии

Самыми дефицитными специалистами оказались врачи и токари. В этих сферах на одну вакансию приходится 0,7 резюме, что говорит об острой нехватке. Далее идут дворники, повара и агенты по недвижимости. По этим специальностям приходится 0,9 резюме на вакансию.