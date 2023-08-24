Врачи и токари. В Омске назвали самые дефицитные профессии

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В Омске составили список самых дефицитных специалистов на рынке труда. Сервис по поиску работы HeadHunter проанализировал соотношение активных резюме и вакансий.
Самыми дефицитными специалистами оказались врачи и токари. В этих сферах на одну вакансию приходится 0,7 резюме, что говорит об острой нехватке. Далее идут дворники, повара и агенты по недвижимости. По этим специальностям приходится 0,9 резюме на вакансию.
Также в список попали уборщики, слесари, геологи, швеи, машинисты, маляры, разнорабочие, сварщики и автослесари.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области средняя зарплата выросла до 57,7 тысяч рублей. Эта сумма на 17,5% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.