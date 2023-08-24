Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Иллюстрация

Виталий Хоценко рассказал об обеспечении бесплатным питанием омских школьников

24 августа 2023, 05:32
Фото: 1MI
Иллюстрация
В нынешнем году Омская область получила на эти цели около 1 млрд рублей.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием. В 2023 году регион получил на эти цели около 1 млрд рублей из федерального бюджета.

«Мера поддержки распространяется и на учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которые будут получать питание два раза в день. На особом контроле у нас качество питания. Деткам должно быть вкусно, как дома», — написал Виталий Хоценко своем телеграм-канале.

Напомним, что закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием Владимир Путин подписал в 2020 году. Согласно документу, школьники должны получать бесплатное горячее питание не реже одного раза в день, причем меню должно содержать как горячее блюдо, так и горячий напиток.

#Общество#Омск#Омская область#Инвалиды#Владимир Путин#Дети#Врио губернатора Омской области#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
Подпишитесь
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов: «Если не хоккей, то математика!»
Сегодня, 05:35
В Омске главврачом городской больницы № 7 стал Алексей Редькин
Сегодня, 05:16
Взамен 57 саженцев и 1,2 миллиона. В Омске разрешили вырубить 1135 деревьев
Сегодня, 06:24
Вырвали с корнем. У «падающего» в Омске дома ликвидировали проблемную парковку
Вчера, 10:38
Бывший глава Омской картографической фабрики ушел добровольцем на СВО и погиб
Сегодня, 03:43
Омскую стримершу Кипишную вновь уличили в издевательствах над ребенком
Сегодня, 05:08