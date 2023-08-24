Виталий Хоценко рассказал об обеспечении бесплатным питанием омских школьников

Напомним, что закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием Владимир Путин подписал в 2020 году. Согласно документу, школьники должны получать бесплатное горячее питание не реже одного раза в день, причем меню должно содержать как горячее блюдо, так и горячий напиток.