Виталий Хоценко рассказал об обеспечении бесплатным питанием омских школьников

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием. В 2023 году регион получил на эти цели около 1 млрд рублей из федерального бюджета.
«Мера поддержки распространяется и на учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которые будут получать питание два раза в день. На особом контроле у нас качество питания. Деткам должно быть вкусно, как дома», — написал Виталий Хоценко своем телеграм-канале.
Напомним, что закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием Владимир Путин подписал в 2020 году. Согласно документу, школьники должны получать бесплатное горячее питание не реже одного раза в день, причем меню должно содержать как горячее блюдо, так и горячий напиток.