В Великобритании началась акция поддержки убийцы младенцев Люси Летби

Активисты выразили свою поддержку Люси и организовали сбор средств для нее. Они полагают, что приговор стал результатом серьезной ошибки британской юстиции. Их цель — помочь юридически медсестре и подать апелляцию. Пока представители Люси Летби не прокомментировали планы на апелляцию, хотя у них есть такое право, несмотря на небольшие шансы на успех.