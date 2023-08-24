В Великобритании началась акция поддержки убийцы младенцев Люси Летби

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Британская медсестра Люси Летби, работавшая с новорожденными, виновна в убийстве семерых детей и попытках убийства шестерых других. Суд приговорил ее к 14 пожизненным срокам без возможности условного освобождения.
Активисты выразили свою поддержку Люси и организовали сбор средств для нее. Они полагают, что приговор стал результатом серьезной ошибки британской юстиции. Их цель — помочь юридически медсестре и подать апелляцию. Пока представители Люси Летби не прокомментировали планы на апелляцию, хотя у них есть такое право, несмотря на небольшие шансы на успех.