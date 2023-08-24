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В Великобритании началась акция поддержки убийцы младенцев Люси Летби

24 августа 2023, 07:07
В Великобритании запустили кампанию по сбору денег на помощь медсестре, которая была осуждена на пожизненное заключение за убийство семи младенцев и покушение на убийство ещё шестерых, пишет Pravda.Ru.

Британская медсестра Люси Летби, работавшая с новорожденными, виновна в убийстве семерых детей и попытках убийства шестерых других. Суд приговорил ее к 14 пожизненным срокам без возможности условного освобождения.

Активисты выразили свою поддержку Люси и организовали сбор средств для нее. Они полагают, что приговор стал результатом серьезной ошибки британской юстиции. Их цель — помочь юридически медсестре и подать апелляцию. Пока представители Люси Летби не прокомментировали планы на апелляцию, хотя у них есть такое право, несмотря на небольшие шансы на успех.

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