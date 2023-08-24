В Омске у Хабаровской улицы поезд насмерть сбил молодую женщину

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
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Updated Сегодня, 04:10
В транспортной полиции рассказали о новой трагедии на железнодорожных путях. Инцидент произошел в районе улицы Хабаровская на перегоне ж/д станций Омск — Московка.
Как выяснила следственно-оперативная группа, под поезд попала омичка 1990 года рождения. Травмы оказались серьезными, женщина не выжила.
По факту случившегося сотрудники транспортной полиции проводят проверку. В скором времени все материалы передадут в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Ранее Город55 о смерти 38-летнего мужчины на территории Любинского района. Этим летом также в грузовом поезде находили двух маленьких мальчиков. Дети не пострадали, но остается загадкой, как они забрались в вагон.