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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

иллюстрация

В Омске у Хабаровской улицы поезд насмерть сбил молодую женщину

24 августа 2023, 04:07
Фото: Город55
иллюстрация
Выясняются обстоятельства, при которых произошла трагедия.

В транспортной полиции рассказали о новой трагедии на железнодорожных путях. Инцидент произошел в районе улицы Хабаровская на перегоне ж/д станций Омск — Московка.

Как выяснила следственно-оперативная группа, под поезд попала омичка 1990 года рождения. Травмы оказались серьезными, женщина не выжила.

По факту случившегося сотрудники транспортной полиции проводят проверку. В скором времени все материалы передадут в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Ранее Город55 о смерти 38-летнего мужчины на территории Любинского района. Этим летом также в грузовом поезде находили двух маленьких мальчиков. Дети не пострадали, но остается загадкой, как они забрались в вагон.

В Любинском районе Омска грузовой поезд насмерть сбил 38-летнего мужчину
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#Происшествия#Омск#Поезд#Железная дорога#Новости#Алина Ясинская#Сбил поезд
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