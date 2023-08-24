В Омске главврачом городской больницы № 7 стал Алексей Редькин

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В ЕГРЮЛ обновилась информация о руководстве одного из медицинских учреждений Омской области. Изменения произошли в БУЗОО «Городская больница № 7». Она находится на улице Лизы Чайкиной.
С 22 августа 2023 года главным врачом больницы работает Алексей Редькин. Ранее он руководил Кормиловской центральной районной больницей. Редькин возглавлял ее с конца января 2016 года. Пока что он еще числится в ЕГРЮЛ главным в этом учреждении.
А городской больницей № 7 ранее руководил Николай Спинов. Он заступил на пост главного врача в 2003 году. В августе 2023 года 69-летний Спинов уже не значился главврачом, а его обязанности перешли в руки замруководителя по медицинской части Анастасии Ахрамович.
Отметим, что на сайте больницы № 7 обновлена информация о смене руководства. Главным врачом является Алексей Редькин.