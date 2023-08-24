Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Сын Владимира Варнавского отказался от части доли в одной из своих фирм

Сын Владимира Варнавского отказался от части доли в одной из своих фирм

24 августа 2023, 04:46
Большая часть уставного капитала ООО «Версия» теперь записана на само общество.

В обществе с ограниченной ответственностью «Версия», прописанном в Омске на проспекте Карла Маркса, поменялась структура собственности. До недавнего времени уставный капитал фирмы принадлежал напополам Евгению Варнавскому и Павлу Щелконогову, но вчера, 23 августа, оба бизнесмена переписали по 37,5% на само общество. Теперь им принадлежат по 12,5% (по 5 тысяч рублей).

Специализация «Версии» — «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». Стоит отметить, что Щелконогов и Варнавский являются партнерами еще и по фирме «Сибкор-2», которой владеют тоже в равных долях (по 46,57%).

Евгений Варнавский — один из сыновей Владимира Варнавского, спикера Законодательного собрания Омской области, умершего в мае текущего года. Когда-то он был в числе учредителей ООО «Курочка рядом» и ООО «Музыка и кино», которому принадлежит, в частности, КДЦ «Кристалл».

Омские рестораторы во главе с сыном спикера Заксобрания объединяют две фирмы в одну
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Евгений Варнавский#Изменения долей
Подпишитесь
Пассажиром разбившегося самолета в Тверской области значился Евгений Пригожин
Сегодня, 02:39
Полежаев рассказал, что хотел бы видеть на месте омского Кадетского корпуса
Вчера, 08:34
Для любого возраста. В Омскую область завезли два вида вакцин от гриппа
Сегодня, 03:10
Вырвали с корнем. У «падающего» в Омске дома ликвидировали проблемную парковку
Вчера, 10:38
Бывший глава Омской картографической фабрики ушел добровольцем на СВО и погиб
Сегодня, 03:43
На омских чиновников и депутатов потратят на 200 млн больше, чем год назад
Вчера, 09:23