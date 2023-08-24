Сын Владимира Варнавского отказался от части доли в одной из своих фирм

В обществе с ограниченной ответственностью «Версия», прописанном в Омске на проспекте Карла Маркса, поменялась структура собственности. До недавнего времени уставный капитал фирмы принадлежал напополам Евгению Варнавскому и Павлу Щелконогову, но вчера, 23 августа, оба бизнесмена переписали по 37,5% на само общество. Теперь им принадлежат по 12,5% (по 5 тысяч рублей).