Сын Владимира Варнавского отказался от части доли в одной из своих фирм

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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В обществе с ограниченной ответственностью «Версия», прописанном в Омске на проспекте Карла Маркса, поменялась структура собственности. До недавнего времени уставный капитал фирмы принадлежал напополам Евгению Варнавскому и Павлу Щелконогову, но вчера, 23 августа, оба бизнесмена переписали по 37,5% на само общество. Теперь им принадлежат по 12,5% (по 5 тысяч рублей).
Специализация «Версии» — «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». Стоит отметить, что Щелконогов и Варнавский являются партнерами еще и по фирме «Сибкор-2», которой владеют тоже в равных долях (по 46,57%).
Евгений Варнавский — один из сыновей Владимира Варнавского, спикера Законодательного собрания Омской области, умершего в мае текущего года. Когда-то он был в числе учредителей ООО «Курочка рядом» и ООО «Музыка и кино», которому принадлежит, в частности, КДЦ «Кристалл».