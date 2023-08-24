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Иллюстрация

Силовики пришли с обыском к бенефициару омской мусорной реформы Степану Пыталеву

24 августа 2023, 10:13
Фото: 1MI
Иллюстрация
Одного из богатейших депутатов думы ХМАО подозревают в уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях.

Городу55 стало известно об обысках, которые прошли накануне у одного из самых богатых депутатов ХМАО и бенефициара омской мусорной реформы Степана Пыталева. Сотрудники ФСБ и СКР пришли с проверкой в офис компании «Экос», специализирующейся на вывозе мусора.

Степана Пыталева подозревают в уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях. Пока в офисе до самого вечера проходил обыск и изымались документы, у дверей стоял микроавтобус с омскими номерами.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что одновременно с этим прошли обыски и в омских офисах компаний, близких к Пыталеву. Имеется в виду, конечно, офис регоператора по обращению с ТКО «Магнит». Расследованием, по словам инсайдера, занимаются силовики из столичных управлений.

Отметим, что Пыталев негласно считается владельцем множества компаний, среди которых самой значимой является ЗАО «Экос». С 2000 года он занимает в ней должность замдиректора по коммерческим вопросам. Компания занимается переработкой нефтепродуктов в восьми регионах страны, в том числе и в Омской области. По итогам 2022 года выручка ЗАО «Экос» составила 9,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 135,6 млн рублей.

Регоператор «Магнит» и его главный перевозчик «Экос» являются аффилированными. С депутатом Степаном Пыталевым связан главный бенефициар омского регоператора Сергей Чолаков. Напомним, что в 2021 году в ЗАО «Экос» сменился гендиректор. На смену Ивану Леонтьеву пришел Юрий Новокрещенов, который также числится директором и совладельцем ряда других юрлиц из ХМАО.

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#Происшествия#Бизнес#Омск#ФСБ#Новости#СК России#Регоператор#Обыск#Юлия Истомина#Махинации#Силовики#Сергей Пыталев
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