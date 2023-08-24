Силовики пришли с обыском к бенефициару омской мусорной реформы Степану Пыталеву

Отметим, что Пыталев негласно считается владельцем множества компаний, среди которых самой значимой является ЗАО «Экос». С 2000 года он занимает в ней должность замдиректора по коммерческим вопросам. Компания занимается переработкой нефтепродуктов в восьми регионах страны, в том числе и в Омской области. По итогам 2022 года выручка ЗАО «Экос» составила 9,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 135,6 млн рублей.