Ржавые качели и гнилые горки. Прокуратура оценила состояние детских площадок в Омске

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
Представители Народного фронта рассказали о том, в каком состоянии находятся детские площадки в Центральном и Советском округах. Прокуратура организовала проверку по данному факту.
В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что площадки во дворах домов № 108, 110, 112 по улице Омской и рядом с домами № 169 и 169 А на проспекте Мира находятся в ужасном состоянии. Здесь располагаются ржавые и расшатанные карусели, которым помимо ремонта требуется покраска.
На деревянных сидениях песочниц и качелей есть множество сколов, вывернутых гвоздей и шурупов. Делать куличики при этом детям приходится из песка, перемешанного с камнями и землей. Также рядом с площадкой на проспекте Мира, 169 складируются автомобильные покрышки. Прокуроры внесли представления главам округов и руководителю ООО «УК „Лукьяновка“», чтобы детские площадки в округах были приведены в порядок.
На участке рядом с домами по проспекту Мира проверяющая группа также обнаружила трещины и повреждения на тепловом узле. В связи с этим прокуратура городка Нефтяников обратилась в «Тепловую компанию», внеся представление руководителю предприятия.