Ржавые качели и гнилые горки. Прокуратура оценила состояние детских площадок в Омске

На деревянных сидениях песочниц и качелей есть множество сколов, вывернутых гвоздей и шурупов. Делать куличики при этом детям приходится из песка, перемешанного с камнями и землей. Также рядом с площадкой на проспекте Мира, 169 складируются автомобильные покрышки. Прокуроры внесли представления главам округов и руководителю ООО «УК „Лукьяновка“», чтобы детские площадки в округах были приведены в порядок.