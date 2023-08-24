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иллюстрация

Ржавые качели и гнилые горки. Прокуратура оценила состояние детских площадок в Омске

24 августа 2023, 04:46
Фото: Город55
иллюстрация

Прокуратура обратила внимание на ужасное состояние детских площадок в Омске

Главам округов были внесены представления.

Представители Народного фронта рассказали о том, в каком состоянии находятся детские площадки в Центральном и Советском округах. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что площадки во дворах домов № 108, 110, 112 по улице Омской и рядом с домами № 169 и 169 А на проспекте Мира находятся в ужасном состоянии. Здесь располагаются ржавые и расшатанные карусели, которым помимо ремонта требуется покраска.

На деревянных сидениях песочниц и качелей есть множество сколов, вывернутых гвоздей и шурупов. Делать куличики при этом детям приходится из песка, перемешанного с камнями и землей. Также рядом с площадкой на проспекте Мира, 169 складируются автомобильные покрышки. Прокуроры внесли представления главам округов и руководителю ООО «УК „Лукьяновка“», чтобы детские площадки в округах были приведены в порядок.

На участке рядом с домами по проспекту Мира проверяющая группа также обнаружила трещины и повреждения на тепловом узле. В связи с этим прокуратура городка Нефтяников обратилась в «Тепловую компанию», внеся представление руководителю предприятия.

Масса нарушений. Прокуратура нагрянула с проверкой в детский дом под Омском
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#Город#Омск#Прокуратура Омской области#Детская площадка#Новости#Алина Ясинская
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