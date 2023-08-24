РЭО: В системе «АПРО» уже отображаются 325 мусоровозов Крыма

Система позволяет в режиме реального времени отслеживать передвижение и работу объектов спецтехники по вывозу ТКО на карте. Помимо этого, часть функций можно использовать, чтобы контролировать сферу обращения с отходами в регионе. АИС «АПРО» автоматически регистрирует всякое отклонение от заданного алгоритма действий, передавая соответствующие сигналы в центр управления. Так, если мусоровоз не вышел на смену, проехал мимо назначенного пункта в маршруте или превысил скорость, то в линейный отдел поступают уведомления об этом, сообщает издание 56orb.ru.