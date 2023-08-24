РЭО: В системе «АПРО» уже отображаются 325 мусоровозов Крыма

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Published Сегодня, 09:45
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Система позволяет в режиме реального времени отслеживать передвижение и работу объектов спецтехники по вывозу ТКО на карте. Помимо этого, часть функций можно использовать, чтобы контролировать сферу обращения с отходами в регионе. АИС «АПРО» автоматически регистрирует всякое отклонение от заданного алгоритма действий, передавая соответствующие сигналы в центр управления. Так, если мусоровоз не вышел на смену, проехал мимо назначенного пункта в маршруте или превысил скорость, то в линейный отдел поступают уведомления об этом, сообщает издание 56orb.ru.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, сервис создавался в целях обеспечения беспрецедентно высокого на сегодняшний день уровня прозрачности в сфере обращения с ТКО.
«Только с помощью сквозной автоматизации всех бизнес-процессов в деятельности регоператора можно достигнуть целевых показателей национального проекта „Экология“ и сформировать комплексную систему по обращению с твердыми коммунальными отходами», — отметил Денис Буцаев.
Программное обеспечение федеральной системы прослеживаемости доступно в рамках договора, заключенного с ГУП РК «Крымресурсы». Обратим внимание, что внедрение АИС «АПРО» — один из первых шагов к всеобъемлющему контролю за процессами в сфере обращения с ТКО.
О важности идентификации и решения проблем на всех уровнях рассказал заместитель гендиректора ППК «РЭО» по цифровизации Алексей Буров. Он уточнил, что начинать эту работу нужно с каждого отходообразователя. При этом современные технологические инновации и ИТ-решения, создаваемые с участием экспертов отрасли, способствуют быстрому и качественному решению отраслевых задач.
АИС «АПРО» уже внедрили в Крыму, Подмосковье, Нижегородской области и Ставропольском крае. В этих субъектах сейчас формируются новые стандарты полноты, актуальности и доступности обеспечиваемых системой данных в сфере обращения с ТКО. Кроме этого, идет работа, направленная на формирование подходов к автоматизации процессов в отрасли. Эти подходы в дальнейшем планируется распространить на другие регионы.