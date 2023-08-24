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Published Сегодня, 06:29

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Развивать культуру Сахалина поможет театральный институт имени Бориса Щукина

24 августа 2023, 06:29
Знаменитая «Щука», театральный институт имени Бориса Щукина станет отныне важной частью культурной жизни Сахалинской области. Правительство островного региона, театр и Сахалинский госуниверситет подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве.
Фото: Правительство Сахалинской области

— Сотрудничество с Щукинским институтом — важный шаг к тому, чтобы сделать театральную жизнь на островах еще более насыщенной и повысить уровень театрального образования в регионе, — сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Теперь знаменитый театральный вуз будет готовить на острове педагогов по творческим направлениям, а в перспективе — начнёт обучать школьников, желающих ступить на путь служения Мельпомене. Кроме того, студенты и преподаватели «Щуки» будут регулярно проводить здесь мастер-классы и привозить лучшие спектакли.

— Уверен, что совместными усилиями мы — вместе с правительством Сахалина — сможем создать яркую творческую точку на острове, — сказал ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев.

В рамках реализации соглашения в СаХГУ уже объявлен набор на новую программу высшего образования «Педагог дополнительного образования: театральная деятельность и медиакоммуникации». Имеющие диплом колледжа педагоги допобразования и работники учреждений культуры могут повысить квалификацию, пройдя курс обучения. Вести занятия на курсе будут в том числе ведущие педагоги Щукинского института — например, по основам актерского мастерства.

Также совместными усилиями «Щуки», СаХГУ и правительства региона в скором времени начнёт работу проект «Школьные театры». Он поможет юным талантам Сахалина и Курил, которые захотят стать артистами, получить специальность, не покидая острова.

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