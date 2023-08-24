Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Прокурор потребовал решить проблему с качеством воды в поселении Омской области

Прокурор потребовал решить проблему с качеством воды в поселении Омской области

24 августа 2023, 08:47
Фото: Прокуратура Омской области
Жители разъезда Петрушенко вынуждены покупать питьевую воду в магазине, так как в центральном водопроводе она имеет желтый цвет.

Прокурор Омского района Сергей Пономарев вместе с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта встретились с жителями разъезда Петрушенко Дружинского сельского поселения.

Жители рассказали, что в поселении отсутствует чистая питьевая вода и они вынуждены покупать бутилированную в магазине. Центральный водопровод, который должен снабжать разъезд водой, за время использования сильно износился, по этой причине вода там не соответствует требованиям по микробиологическим показателям и имеет желтый цвет.

Чтобы решить этот вопрос, необходимо установить локальную станцию по очистке воды. Однако администрация муниципального района длительное время не решает эту проблему, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

После визита в поселение, прокурор внес преставление главе Омского муниципального района с требованием принять незамедлительные меры к устранению нарушений закона и поставил эту ситуацию на контроль.

Фото: Прокуратура Омской области
Отопление на контроле. Омский прокурор объявил предостережение министру энергетики
Узнать подробнее
#Качество#Омск#Омская область#Прокуратура#Прокуратура Омской области#Прокурор#Новости#Питьевая вода#Контроль#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов: «Если не хоккей, то математика!»
Сегодня, 05:35
В Омске главврачом городской больницы № 7 стал Алексей Редькин
Сегодня, 05:16
Взамен 57 саженцев и 1,2 миллиона. В Омске разрешили вырубить 1135 деревьев
Сегодня, 06:24
Вырвали с корнем. У «падающего» в Омске дома ликвидировали проблемную парковку
Вчера, 10:38
Фонд «Газпрома» потребовал от Фонда стратегического развития Омской области 104 млн
Сегодня, 08:57
Омскую стримершу Кипишную вновь уличили в издевательствах над ребенком
Сегодня, 05:08