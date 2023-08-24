Прокурор потребовал решить проблему с качеством воды в поселении Омской области

Жители рассказали, что в поселении отсутствует чистая питьевая вода и они вынуждены покупать бутилированную в магазине. Центральный водопровод, который должен снабжать разъезд водой, за время использования сильно износился, по этой причине вода там не соответствует требованиям по микробиологическим показателям и имеет желтый цвет.