Прокурор потребовал решить проблему с качеством воды в поселении Омской области

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Прокурор Омского района Сергей Пономарев вместе с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта встретились с жителями разъезда Петрушенко Дружинского сельского поселения.
Жители рассказали, что в поселении отсутствует чистая питьевая вода и они вынуждены покупать бутилированную в магазине. Центральный водопровод, который должен снабжать разъезд водой, за время использования сильно износился, по этой причине вода там не соответствует требованиям по микробиологическим показателям и имеет желтый цвет.
Чтобы решить этот вопрос, необходимо установить локальную станцию по очистке воды. Однако администрация муниципального района длительное время не решает эту проблему, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
После визита в поселение, прокурор внес преставление главе Омского муниципального района с требованием принять незамедлительные меры к устранению нарушений закона и поставил эту ситуацию на контроль.