Председатель ЕР Медведев рассказал об условиях победы на выборах

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Медведев отметил, что большинство высших должностных лиц регионов избираются от «Единой России», как и в прошлые годы. Он напомнил, что у партии есть общая программа и цели, которые поставлены президентом страны. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что выдвижение от партии имеет свои преимущества и накладывает ответственность. Партия предъявляет к кандидатам высокие требования и формулирует конкретные задачи для каждого региона. Впервые это делается и в новых регионах.
По всей России было собрано более 860 тысяч предложений, проведено множество встреч с жителями. Вовлечение людей в решение актуальных задач для регионов и муниципалитетов является ключевым показателем эффективности партии, отметил Турчак.
Медведев поручил усилить работу по информированию жителей о результатах реализации народной программы, чтобы укрепить доверие к «Единой России». Главная задача на следующий финансовый год — обеспечить выполнение всех финансовых обязательств страны, предусмотренных в народной программе партии, а также продолжить проекты, которые влияют на качество жизни.
Один из приоритетов для партии — это помощь фронту, участникам специальной военной операции и членам их семей, а также выполнение всех гуманитарных миссий, которые партия взяла на себя, напомнил Медведев.
Действующие губернаторы представили результаты реализации программы «Единой России» и партийных проектов в различных сферах. Они подчеркнули, что жители высоко оценивают работу партии.
Медведев выразил благодарность главам субъектов, которые не первый год руководят регионами и отделениями «Единой России». Об этом пишет сайт ER.RU.
В заключение Медведев подчеркнул, что сторонники партии на осенних выборах станут опорой президентской кампании в 2024 году.