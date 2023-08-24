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Председатель ЕР Медведев рассказал об условиях победы на выборах

Председатель ЕР Медведев рассказал об условиях победы на выборах

24 августа 2023, 18:37
Фото: ER.RU
Победа «Единой России» должна быть одержана при условии честной конкуренции и благодаря высокому уровню доверия граждан. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев в рамках ВКС с главами регионов, которые являются лидерами партийных списков на региональных выборах.

Медведев отметил, что большинство высших должностных лиц регионов избираются от «Единой России», как и в прошлые годы. Он напомнил, что у партии есть общая программа и цели, которые поставлены президентом страны. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что выдвижение от партии имеет свои преимущества и накладывает ответственность. Партия предъявляет к кандидатам высокие требования и формулирует конкретные задачи для каждого региона. Впервые это делается и в новых регионах.

По всей России было собрано более 860 тысяч предложений, проведено множество встреч с жителями. Вовлечение людей в решение актуальных задач для регионов и муниципалитетов является ключевым показателем эффективности партии, отметил Турчак.

Медведев поручил усилить работу по информированию жителей о результатах реализации народной программы, чтобы укрепить доверие к «Единой России». Главная задача на следующий финансовый год — обеспечить выполнение всех финансовых обязательств страны, предусмотренных в народной программе партии, а также продолжить проекты, которые влияют на качество жизни.

Один из приоритетов для партии — это помощь фронту, участникам специальной военной операции и членам их семей, а также выполнение всех гуманитарных миссий, которые партия взяла на себя, напомнил Медведев.

Действующие губернаторы представили результаты реализации программы «Единой России» и партийных проектов в различных сферах. Они подчеркнули, что жители высоко оценивают работу партии.

Медведев выразил благодарность главам субъектов, которые не первый год руководят регионами и отделениями «Единой России». Об этом пишет сайт ER.RU.

В заключение Медведев подчеркнул, что сторонники партии на осенних выборах станут опорой президентской кампании в 2024 году.

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