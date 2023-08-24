Получил 10 суток. В Омске пьяный водитель устроил погоню с полицейскими

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Сегодня ночью, 24 августа, сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль BMW на улице Энтузиастов и попытались его остановить. В ответ водитель только увеличил скорость.
Когда нарушителя все же остановили во дворе одного из домов, то выяснилось, что водитель пьян. Алкотектор показал значение 0,742 мг/л. К тому же, у 30-летнего омича не было водительских прав.
Во время составления протокола мужчина резко вышел из салона патрульной машины и попытался убежать, однако инспекторы его остановили.
Суд назначил нарушителю наказание в виде 10 суток административного ареста.