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Published Сегодня, 11:47

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Получил 10 суток. В Омске пьяный водитель устроил погоню с полицейскими

24 августа 2023, 11:47
Фото: 1MI
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Омского водителя арестовали на 10 суток за пьяную погоню с полицейскими

При составлении протокола мужчина вышел из патрульной машины и пытался убежать.

Сегодня ночью, 24 августа, сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль BMW на улице Энтузиастов и попытались его остановить. В ответ водитель только увеличил скорость.

Когда нарушителя все же остановили во дворе одного из домов, то выяснилось, что водитель пьян. Алкотектор показал значение 0,742 мг/л. К тому же, у 30-летнего омича не было водительских прав.

Во время составления протокола мужчина резко вышел из салона патрульной машины и попытался убежать, однако инспекторы его остановили.

Суд назначил нарушителю наказание в виде 10 суток административного ареста.

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