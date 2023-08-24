Под Омском задержали молодого наркокурьера при попытке сделать закладку у остановки

Возбуждено три уголовных дела по факту попытки сбыть наркотики в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 ст. 30 — ч. ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ). Пока что молодой человек находится в СИЗО. Отметим, что он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и кражу.