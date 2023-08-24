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Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

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Updated Сегодня, 06:41

иллюстрация

Под Омском задержали молодого наркокурьера при попытке сделать закладку у остановки

24 августа 2023, 06:39
Фото: Город55
иллюстрация
Он стал фигурантом сразу трех уголовных дел.

В региональном УМВД рассказали о задержании оптового наркокурьера в Таврическом районе недалеко от остановки «Сады полет» в машине Toyota Corolla. Под подозрение попал 20-летний местный житель.

Под панелью приборов оперативники нашли 121 сверток с порошком. Он успел сделать закладку в городке Нефтяников, но был задержан при попытке оставить ее в родном районе. Под листвой у дерева оперативники нашли еще один большой пакет.

Парень арендовал квартиру на улице Тюленина, где полицейские также обнаружили порошок, упаковочный материал и весы. Экспертиза показала, он работал с синтетическим наркотиком — производным N-метилэфедрона. Общая масса найденного у молодого человека составила 578 граммов. Известно, что парень нашел незаконную работу в интернете.

«По указанию кураторов получал оптовые партии наркотика, с целью сделать его более дорогим проводил химические реакции с веществом на съемной квартире, после чего фасовал», — рассказали подробности в пресс-службе УМВД.

Возбуждено три уголовных дела по факту попытки сбыть наркотики в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 ст. 30 — ч. ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ). Пока что молодой человек находится в СИЗО. Отметим, что он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и кражу.

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#Происшествия#Омская область#Наркотики#Уголовное дело#Новости#Наркокурьер#Алина Ясинская#Покушение на сбыт наркотиков#Закладка
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