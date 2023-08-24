По инициативе Виталия Хоценко в Омске прошел семинар для некоммерческих организаций

Спикером мероприятия стал Иннокентий Дементьев — заместитель генерального директора фонда. Он ответил на вопросы участников, обсудил с ними детали конкурсов: с какими проектами можно подать заявку, какую сумму гранта можно запросить, зачем и как разрабатывать социальный проект.