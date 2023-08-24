Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

По инициативе Виталия Хоценко в Омске прошел семинар для некоммерческих организаций

По инициативе Виталия Хоценко в Омске прошел семинар для некоммерческих организаций

24 августа 2023, 11:39
Фото: Правительство Омской области
На встрече руководителям некоммерческих организаций рассказали, как представлять свои проекты на федеральном грантовом конкурсе.

Семинар «Возможности участия и победы в конкурсах Фонда президентских грантов» прошел сегодня, 24 августа. Его организовал Фонд президентских грантов по инициативе Виталия Хоценко.

Спикером мероприятия стал Иннокентий Дементьев — заместитель генерального директора фонда. Он ответил на вопросы участников, обсудил с ними детали конкурсов: с какими проектами можно подать заявку, какую сумму гранта можно запросить, зачем и как разрабатывать социальный проект.

«В плане некоммерческого сектора Омская область — регион активный. Каждый год отсюда приходит много заявок. Потенциал отличный, проекты очень интересные. Глава региона погружен в тематику», — рассказал Иннокентий Дементьев.

Председателя Правительства Омской области отметил, что наш регион имеет большой потенциал для победы в конкурсах, но не в полной мере использует его.

«Именно поэтому руководитель области Виталий Павлович Хоценко пригласил высокого гостя. Думаю, после сегодняшней встречи наши некоммерческие организации получат необходимые навыки и реализуют их в практике», — надеется Олег Заремба.

В рамках семинара участники смогли узнать о возможностях реализации проектов в малых городах и селах. Также им рассказали о частых ошибках на примере заявок прошлого года и дали рекомендации по реализации проекта-победителя.

Фото: Правительство Омской области
Хоценко направил в районы Омской области 22 млн рублей на решение проблем жителей
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Новости#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Силовики пришли с обыском к бенефициару омской мусорной реформы Степану Пыталеву
Сегодня, 10:13
На случай апокалипсиса. В Омской области снова выделили 925 тысяч на покупку марли
Сегодня, 11:17
Взамен 57 саженцев и 1,2 миллиона. В Омске разрешили вырубить 1135 деревьев
Сегодня, 06:24
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов: «Если не хоккей, то математика!»
Сегодня, 05:35
Фонд «Газпрома» потребовал от Фонда стратегического развития Омской области 104 млн
Сегодня, 08:57
Омскую стримершу Кипишную вновь уличили в издевательствах над ребенком
Сегодня, 05:08