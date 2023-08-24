По инициативе Виталия Хоценко в Омске прошел семинар для некоммерческих организаций

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Семинар «Возможности участия и победы в конкурсах Фонда президентских грантов» прошел сегодня, 24 августа. Его организовал Фонд президентских грантов по инициативе Виталия Хоценко.
Спикером мероприятия стал Иннокентий Дементьев — заместитель генерального директора фонда. Он ответил на вопросы участников, обсудил с ними детали конкурсов: с какими проектами можно подать заявку, какую сумму гранта можно запросить, зачем и как разрабатывать социальный проект.
«В плане некоммерческого сектора Омская область — регион активный. Каждый год отсюда приходит много заявок. Потенциал отличный, проекты очень интересные. Глава региона погружен в тематику», — рассказал Иннокентий Дементьев.
Председателя Правительства Омской области отметил, что наш регион имеет большой потенциал для победы в конкурсах, но не в полной мере использует его.
«Именно поэтому руководитель области Виталий Павлович Хоценко пригласил высокого гостя. Думаю, после сегодняшней встречи наши некоммерческие организации получат необходимые навыки и реализуют их в практике», — надеется Олег Заремба.
В рамках семинара участники смогли узнать о возможностях реализации проектов в малых городах и селах. Также им рассказали о частых ошибках на примере заявок прошлого года и дали рекомендации по реализации проекта-победителя.