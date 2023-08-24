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Published Сегодня, 02:39

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иллюстрация

Пассажиром разбившегося самолета в Тверской области значился Евгений Пригожин

24 августа 2023, 02:39
Фото: Город55
иллюстрация
В МЧС представили данные о количестве погибших.

Вчера вечером, 23 августа, под селом Куженкино (Тверская область) разбился бизнес-джет, летевший со стороны Московской области. Очевидцы рассказывают, что перед падением слышали два громких хлопка. Известно, что самолет принадлежал Евгению Пригожину.

Как пишут «Новые известия», он значился в списке пассажиров. Есть версия, что взрыв на борту произошел из-за теракта. В МЧС сообщили, что в авиакатастрофе погибли десять человек, три из которых были членами экипажа. По неофициальной информации, в самолете находился также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

Бизнес-джет пропал с радаров в 18:11. В этот момент он был на высоте 8,5 км и летел со скоростью больше 500 км в час. В пресс-службе губернатора Тверской области при этом рассказали, что самолет был гражданским.

Евгений Пригожин погиб при крушении самолета под Тверью — Росавиация
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#Происшествия#Россия#Новости#Евгений Пригожин#ЧВК "Вагнер"#Алина Ясинская#Авиакатастрофа#Крушение самолета
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Евгений Пригожин погиб при крушении самолета под Тверью — Росавиация
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