Пассажиром разбившегося самолета в Тверской области значился Евгений Пригожин

Как пишут «Новые известия», он значился в списке пассажиров. Есть версия, что взрыв на борту произошел из-за теракта. В МЧС сообщили, что в авиакатастрофе погибли десять человек, три из которых были членами экипажа. По неофициальной информации, в самолете находился также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.