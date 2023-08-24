Омское минприроды обязало регоператора ежемесячно отчитываться о вывозимом мусоре

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Региональный мусорный оператор «Магнит» будет ежемесячно предоставлять отчет о вывозимых и утилизируемых отходах в Минприроды Омской области. Соответствующий приказ подписал глава министерства Илья Лобов 23 августа.
«Ежемесячно, до 30 числа месяца (включительно), следующего за отчетным периодом, предоставлять в министерство сведения об объеме и о массе накопленных твердых коммунальных отходов, в отношении которых были осуществлены транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение», — говорится в документе.
Ранее Город55 рассказывал, что в офисе «Магнита» прошли обыски по делу о неуплате налогов и финансовых махинациях.