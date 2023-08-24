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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Омское минприроды обязало регоператора ежемесячно отчитываться о вывозимом мусоре

Омское минприроды обязало регоператора ежемесячно отчитываться о вывозимом мусоре

24 августа 2023, 11:33
Фото: Город55
Соответствующий приказ подписал глава министерства Илья Лобов.

Региональный мусорный оператор «Магнит» будет ежемесячно предоставлять отчет о вывозимых и утилизируемых отходах в Минприроды Омской области. Соответствующий приказ подписал глава министерства Илья Лобов 23 августа.

«Ежемесячно, до 30 числа месяца (включительно), следующего за отчетным периодом, предоставлять в министерство сведения об объеме и о массе накопленных твердых коммунальных отходов, в отношении которых были осуществлены транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение», — говорится в документе.

Ранее Город55 рассказывал, что в офисе «Магнита» прошли обыски по делу о неуплате налогов и финансовых махинациях.

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#Омск#Омская область#Минприроды#Утилизация мусора#Мусор#Магнит#Илья Лобов#Регоператор#Евгений Игишев
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