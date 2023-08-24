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Омский НПЗ начал испытания нового комплекса первичной переработки нефти

Омский НПЗ начал испытания нового комплекса первичной переработки нефти

24 августа 2023, 09:14
Фото: Газпромнефть-ОНПЗ
Вскоре новый комплекс ЭЛОУ-АВТ заменит сразу шесть действующих установок прошлого экологического поколения.

Омский НПЗ «Газпром нефти» приступил к тестированию оборудования строящегося комплекса первичной переработки нефти. После испытаний новый комплекс введут в эксплуатацию, а установки прошлого экологического поколения будут демонтированы.

Новый комплекс ЭЛОУ-АВТ обеспечит подготовку и первичную переработку нефти, поступающей на завод, при меньших энергозатратах и более четком разделении фракций. Его производительность составит 8,4 млн тонн нефти и 1,2 млн тонн стабильного газового конденсата в год. Инвестиции «Газпром нефти» в строительство нового комплекса первичной переработки нефти составляют более 66 млрд рублей.

Кроме того, проект комплекса первичной переработки нефти предусматривает внедрение современных природоохранных решений, в том числе автоматизированной системы мониторинга воздуха. Цифровые датчики, размещенные на оборудовании, будут непрерывно контролировать экологические показатели и в онлайн-режиме передавать их в надзорные ведомства.

Напомним, строительство нового комплекса стоит в плане федерального проекта «Чистый воздух» и ведется в рамках масштабной модернизации Омского НПЗ. В этом году строительную площадку комплекса посетил врио губернатора Виталий Хоценко. Глава региона высоко оценил масштабный инвестиционный проект предприятия, который реализуется в сотрудничестве с омскими поставщиками оборудования и подрядными организациями.

Новый комплекс первичной переработки нефти Омского НПЗ готов на 90%
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#Город#Омск#Омская область#Строительство#Промышленность#Нефть#Наталья Александрова
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