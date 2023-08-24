Омский НПЗ начал испытания нового комплекса первичной переработки нефти

Новый комплекс ЭЛОУ-АВТ обеспечит подготовку и первичную переработку нефти, поступающей на завод, при меньших энергозатратах и более четком разделении фракций. Его производительность составит 8,4 млн тонн нефти и 1,2 млн тонн стабильного газового конденсата в год. Инвестиции «Газпром нефти» в строительство нового комплекса первичной переработки нефти составляют более 66 млрд рублей.