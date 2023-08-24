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Омский «Авангард» не без труда одолел «Салават Юлаев» на Кубке Блинова

Омский «Авангард» не без труда одолел «Салават Юлаев» на Кубке Блинова

24 августа 2023, 15:49
Фото: Город55
Встреча на льду G-Drive Арены завершилась со счетом 3:2 в пользу «ястребов».

Сегодня омский «Авангард» сыграл заключительный матч на Fonbet Кубок Блинова. Соперником омичей стал уфимский «Салават Юлаев».

Со старта первого периода уфимцы зажали омичей у ворот Василия Демченко, загрузили и добились-таки своего, — Александр Хмелевски открыл счет в матче. Далее прессинг гостей продолжился.

Омичи с трудом его ломают, но до остроты у ворот соперника дело не доходит. Чуть погодя омичи разыгрались, пошли броски, а активность Ивана Игумнова привела к удалению у «Салавата». Большинство для омичей началось крайне неудачно, — выход 2 в 1, но Демсенко не дрогнул. Следом ответ «ястребов», Иван Николишин был рядом, но не в этот раз.

После Либор Шулак жёстко встретил соперника, но все в рамках правил, а вот Никита Михайлов сфолил. В меньшинстве Рид Буше и Райан Спунер убежали на рандеву с Самоновым, но до забитой шайбы не договорились. Далее Демченко парировал опасный бросок, последние секунды этотого игрового отрезка и все, — 1:0 не в пользу омичей после 30 минут игры.

Фото: Город55

После Либор Шулак жёстко встретил соперника, но все в рамках правил, а вот Никита Михайлов сфолил. В меньшинстве Рид Буше и Райан Спунер убежали на рандеву с Самоновым, но до забитой шайбы не договорились. Далее Демченко парировал опасный бросок, последние секунды этотого игрового отрезка и все, — 1:0 не в пользу омичей после 30 минут игры.

В заключительном отрезке игры омичи сходу получают большинство, с реализацией которого, правда, не срослось. В равных сразу же удаляются «ястребы», но и тут без голов. А затем пошли «качели», — жарко там, остро — тут, но омичи смотрелись куда понаглее, чем гости. Более 3 минут команды отобрали без остановок на высоких скоростях и только потом выдохнули. За 6 с половиной минут до финальной сирены «ястребы» остались в меньшинстве, — отбились. Однако через 3 минуты омичи удалились вновь, — сфолил Шулак.

Уфимцы сняли вратаря и устроили штурм ворот Демченко. Взять оные не получилось, а вот самим сфолить — пожалуйста, — 2 минуты за толчок на борт и это на последней минуте матча. «Салават» вновь снял вратаря и получил гол, но уже после остановки времени игры. В итоге 3:2 победа за «ястребами».

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