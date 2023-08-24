Омский «Авангард» не без труда одолел «Салават Юлаев» на Кубке Блинова

В заключительном отрезке игры омичи сходу получают большинство, с реализацией которого, правда, не срослось. В равных сразу же удаляются «ястребы», но и тут без голов. А затем пошли «качели», — жарко там, остро — тут, но омичи смотрелись куда понаглее, чем гости. Более 3 минут команды отобрали без остановок на высоких скоростях и только потом выдохнули. За 6 с половиной минут до финальной сирены «ястребы» остались в меньшинстве, — отбились. Однако через 3 минуты омичи удалились вновь, — сфолил Шулак.