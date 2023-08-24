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На случай апокалипсиса. В Омской области снова выделили 925 тысяч на покупку марли

24 августа 2023, 11:17
Фото: 1MI
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В Омске второй месяц подряд закупают марлю для чрезвычайных ситуаций

Рулоны марли поступят в резерв для длительного хранения.

Омский «Центр по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения» объявил аукцион по закупке марли, предназначенной на случай чрезвычайных ситуаций. Она пополнит резерв для длительного хранения.

Поставка рулонов марли нужна для «Территориального центра медицины катастроф». Всего необходимо 14 рулонов марлевых, тканых, нестерильных из медицинской отбеленной марли. Длина каждого рулона не менее 500 и не более 1300 метров. Стоимость одного рулона оценили в 66 082 рублей. В целом же на марлю готовы потратить 925 155 рублей.

По условиям контракта, поставить товар нужно будет на склад заказчика по улице 22-го Партсъезда. Итоги аукциона подведут 5 сентября.

Отметим, что закупку с аналогичными условиями объявляли месяцем ранее. Контракт с поставщиком — ООО «Медпартнер» из Москвы — заключили 9 августа. Компания снизила начальную цену с 925 тысяч до 119 тысяч рублей.

К зомби-апокалипсису готовы! Зачем в Омске закупают марли на 120 тысяч рублей
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#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Медицина#Новости#Чрезвычайная ситуация#Закупки#Юлия Истомина
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