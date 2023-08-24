На случай апокалипсиса. В Омской области снова выделили 925 тысяч на покупку марли

Поставка рулонов марли нужна для «Территориального центра медицины катастроф». Всего необходимо 14 рулонов марлевых, тканых, нестерильных из медицинской отбеленной марли. Длина каждого рулона не менее 500 и не более 1300 метров. Стоимость одного рулона оценили в 66 082 рублей. В целом же на марлю готовы потратить 925 155 рублей.