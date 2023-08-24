Из-за презентации «Авангарда» в Омске на четыре дня ограничат движение транспорта

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В течение этого времени на участке от площади Победы до улицы Интернациональная, включая Соборную площадь, будет запрещена парковка всех видов транспорта.
Также в департаменте транспорта сообщили, что в связи с проведением мероприятий, будут скорректированы маршруты общественного транспорта:
Департамент транспорта Омской области просит омичей соблюдать меры безопасности и строго следовать сигналам регулировщиков, а также обращать внимание на временных дорожные знаки.