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В центре Омска на четыре дня ограничат движение из-за презентации «Авангарда»

Из-за презентации «Авангарда» в Омске на четыре дня ограничат движение транспорта

24 августа 2023, 10:10
Фото: 1MI

В центре Омска на четыре дня ограничат движение из-за презентации «Авангарда»

Измененная схема движения транспорта будет действовать с 10:00 25 августа до 17:00 28 августа.

В течение этого времени на участке от площади Победы до улицы Интернациональная, включая Соборную площадь, будет запрещена парковка всех видов транспорта.

Также в департаменте транспорта сообщили, что в связи с проведением мероприятий, будут скорректированы маршруты общественного транспорта:

  • Автобусы по маршруту № 73 с улицы Красный Путь будут следовать по улице Интернациональная с поворотом на улицу Герцена, далее по улице Ленина;
  • Автобусы по маршруту № 94 с улицы Красный Путь будут следовать по улице Интернациональная с поворотом на улицу Герцена, далее по утвержденным схемам, в обратном направлении без изменения;
  • Автобусы по маршруту № 62 будут следовать до остановочного пункта «Площадь Ленина» по проспекту Карла Маркса, улицам Лермонтова, Маршала Жукова, Думская и далее по утвержденной схеме.

Департамент транспорта Омской области просит омичей соблюдать меры безопасности и строго следовать сигналам регулировщиков, а также обращать внимание на временных дорожные знаки.

Фото: Департамент транспорта Омской области
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#Транспорт#Омск#Ограничение движения#Общественный транспорт#Новости#Схема движения#Схема проезда#Анастасия Баянова
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