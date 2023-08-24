Интервью с капитаном «Авангарда», замена шара «Держава» и ржавые качели. Омск сегодня

В развернутом интервью хоккеист не только поделился историей прихода в большой спорт, но и рассказал, чем занимается в свободное от игр и тренировок время. Так, например, увлечение капитана «Авангарда» — это активный отдых и рыбалка, а любимое блюдо — манты, «всегда и везде». Полное интервью Дамира Шарипзянова читайте в материале: