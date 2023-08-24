Интервью с капитаном «Авангарда», замена шара «Держава» и ржавые качели. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Новость №1. Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал Городу55 об интересах в жизни, помимо хоккея.
В развернутом интервью хоккеист не только поделился историей прихода в большой спорт, но и рассказал, чем занимается в свободное от игр и тренировок время. Так, например, увлечение капитана «Авангарда» — это активный отдых и рыбалка, а любимое блюдо — манты, «всегда и везде». Полное интервью Дамира Шарипзянова читайте в материале:
Новость №2. В Омске на площади Бухголца планируют заменить известный всем омичам шар «Держава».
Этой новостью мэр города Сергей Шелест поделился в своем телеграм-канале. Он рассказал, что сейчас вопрос реконструкции обсуждается в мэрии, подсчитывается сумма, необходимая для осуществления задуманного. Также планируется благоустройство прилегающей к монументу территории.
Новость №3. Омская прокуратура оценила состояние детских площадок города.
В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства нашли ряд недопустимых нарушений. На проверенных площадках находятся ржавые и расшатанные карусели, деревянные песочницы с множеством сколов и торчащих гвоздей. В связи с этим, главам округов были внесены представления.