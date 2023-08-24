Фонд «Газпрома» потребовал от Фонда стратегического развития Омской области 104 млн

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома подал в Арбитражный суд Омской области иск против Фонда стратегического развития Омской области. Общий размер требований — 104,26 млн рублей.
Чтобы узнать, с чем связаны претензии «Газпрома», мы позвонили директору Фонда стратегического развития Евгению Ковтуну, но выяснилось, что он в этой организации уже давно не работает.
— Я уволился по собственному желанию еще в ноябре 2022 года, — объяснил Ковтун. — Меня не убрали из ЕГРЮЛ, потому что, как я подозреваю, никого на мое место не назначили.
В открытых базах данных нет никаких следов деятельности фонда в 2022 году. 2021 год организация закончила с убытком в 101 млн рублей и с активами, стоимость которых выражается отрицательной суммой: -44 млн рублей.
Напомним: Фонд стратегического развития Омской области был создан губернатором Виктором Назаровым в 2014 году, его единственный учредитель — региональное минимущества. Именно через этот фонд осваивались деньги, которые «Газпром» выделял на реконструкцию улицы Чокана Валиханова и Любинского проспекта, на другие масштабные проекты. В конце 2016 года на счете фонда было больше 3 млрд рублей, в дальнейшем эта сумма постоянно уменьшалась, в 2021 году достигнув нуля. Возможно, именно с освоением денег «Газпрома» связан текущий судебный иск.
Евгений Ковтун руководил фондом с 2020 года. На данный момент он является генеральным директором Агентства развития и инвестиций Омской области.