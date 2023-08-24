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Экс-председатель омского союза армян построит склад на Овощном проезде

24 августа 2023, 07:48
Фото: 1MI
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Разработкой проектной документации занималась омская компания «Акцентпроект».

В Нефтяниках на Овощном проезде собираются строить склад. Как стало известно Городу55, займется строительством общество с ограниченной ответственностью «Центр-Строй».

Проектную документацию для него разработала компания «Акцентпроект», которая принадлежит Ивану Кротову, Максиму Клишеву и Антону Нефедову. Положительное заключение на проект строительства выдало ООО «Базис».

Застройщик — ООО «Центр-строй» — специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Принадлежит компания депутату Заксобрания Омской области Ашоту Татояну. Он ранее был председателем омской общественной организации «Армянский центр — „Урарту“», но ее ликвидировали в январе 2015 года.

Должность директора в компании «Центр-строй» занимает Арам Шарабханян. В прошлом году выручка фирмы сократилась на 24% до 13 млн рублей. Уменьшилась и чистая прибыль на 58%. Она за 2022 год составила 2,6 млн рублей.

Ранее Город55 рассказывал о строительстве склада непродовольственных товаров на Левобережье. Он появится на улице улице Багнюка, 20. Застройщиком выступает компания «Аква Сибирь», которая специализируется на производстве безалкогольных напитков.

На Левобережье Омска компания «Аква Сибирь» построит непродовольственный склад
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#Город#Бизнес#Омск#Строительство#Проект#Склад#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина
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