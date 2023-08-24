Экс-председатель омского союза армян построит склад на Овощном проезде

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В Нефтяниках на Овощном проезде собираются строить склад. Как стало известно Городу55, займется строительством общество с ограниченной ответственностью «Центр-Строй».
Проектную документацию для него разработала компания «Акцентпроект», которая принадлежит Ивану Кротову, Максиму Клишеву и Антону Нефедову. Положительное заключение на проект строительства выдало ООО «Базис».
Застройщик — ООО «Центр-строй» — специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Принадлежит компания депутату Заксобрания Омской области Ашоту Татояну. Он ранее был председателем омской общественной организации «Армянский центр — „Урарту“», но ее ликвидировали в январе 2015 года.
Должность директора в компании «Центр-строй» занимает Арам Шарабханян. В прошлом году выручка фирмы сократилась на 24% до 13 млн рублей. Уменьшилась и чистая прибыль на 58%. Она за 2022 год составила 2,6 млн рублей.
Ранее Город55 рассказывал о строительстве склада непродовольственных товаров на Левобережье. Он появится на улице улице Багнюка, 20. Застройщиком выступает компания «Аква Сибирь», которая специализируется на производстве безалкогольных напитков.