Экс-председатель омского союза армян построит склад на Овощном проезде

Должность директора в компании «Центр-строй» занимает Арам Шарабханян. В прошлом году выручка фирмы сократилась на 24% до 13 млн рублей. Уменьшилась и чистая прибыль на 58%. Она за 2022 год составила 2,6 млн рублей.