Для омичей на презентации «Авангарда» выступят «Дискотека Авария» и The Hatters

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В Омске на презентации состава хоккейного клуба «Авангард» для гостей праздника выступят группы «Дискотека Авария» и The Hatters. Мероприятие пройдет в воскресенье, 27 августа, на Соборной площади. Вход для зрителей свободный, возрастное ограничение 12+.
«Собираем всех к 18:00, вас ждет множество сюрпризов и открытий, встреча с любимыми игроками и заряд эмоций на целый сезон!», — сообщили в социальных сетях хоккейного клуба.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске ограничат движение транспорта из-за презентации «Авангарда». Маршруты автобусов будут скорректированы.