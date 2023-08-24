Для омичей на презентации «Авангарда» выступят «Дискотека Авария» и The Hatters

В Омске на презентации состава хоккейного клуба «Авангард» для гостей праздника выступят группы «Дискотека Авария» и The Hatters. Мероприятие пройдет в воскресенье, 27 августа, на Соборной площади. Вход для зрителей свободный, возрастное ограничение 12+.