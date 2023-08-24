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Для омичей на презентации «Авангарда» выступят «Дискотека Авария» и The Hatters

24 августа 2023, 10:15
Фото: 1MI
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Праздник пройдет в воскресенье, 27 августа, на Соборной площади. Вход свободный.

В Омске на презентации состава хоккейного клуба «Авангард» для гостей праздника выступят группы «Дискотека Авария» и The Hatters. Мероприятие пройдет в воскресенье, 27 августа, на Соборной площади. Вход для зрителей свободный, возрастное ограничение 12+.

«Собираем всех к 18:00, вас ждет множество сюрпризов и открытий, встреча с любимыми игроками и заряд эмоций на целый сезон!», — сообщили в социальных сетях хоккейного клуба.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске ограничат движение транспорта из-за презентации «Авангарда». Маршруты автобусов будут скорректированы.

Из-за презентации «Авангарда» в центре Омска на три дня ограничат движение транспорта
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#Общество#Город#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Концерт#Евгений Игишев#Бесплатный концерт
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