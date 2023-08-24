Бывший глава Омской картографической фабрики ушел добровольцем на СВО и погиб

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:47
Стало известно о гибели бывшего гендиректора Омской картографической фабрики Дмитрия Логвинова. Он скончался при исполнении воинского долга в возрасте 43 лет. В начале этого года Логвинов добровольно ушел участвовать в специальной военной операции.
«Его неукротимая энергия, патриотизм и любовь к Родине, а также офицерская закалка не оставили Дмитрия равнодушным к вызовам сегодняшнего дня», — говорится на сайте «Роскартографии».
Известно, что Дмитрий Логвинов родился в городе Кубинка (Московская область). У него было образование Голицинского военного института Федеральной пограничной службы. Он служил в пограничных войсках.
Логвинов работал замглавы города Дербент (Дагестан), а потом стал трудиться в структуре «Роскартографии». В течение двух лет, с 2020 по 2021 годы, он являлся генеральным директором Омской картографической фабрики.
Город55 приносит соболезнования родным и близким ушедшего.