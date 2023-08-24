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Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:47

Updated Сегодня, 03:47

иллюстрация

Бывший глава Омской картографической фабрики ушел добровольцем на СВО и погиб

24 августа 2023, 03:43
Фото: Город55
иллюстрация
Он отправился в зону боевых действий в начале 2023 года.

Стало известно о гибели бывшего гендиректора Омской картографической фабрики Дмитрия Логвинова. Он скончался при исполнении воинского долга в возрасте 43 лет. В начале этого года Логвинов добровольно ушел участвовать в специальной военной операции.

«Его неукротимая энергия, патриотизм и любовь к Родине, а также офицерская закалка не оставили Дмитрия равнодушным к вызовам сегодняшнего дня», — говорится на сайте «Роскартографии».

Известно, что Дмитрий Логвинов родился в городе Кубинка (Московская область). У него было образование Голицинского военного института Федеральной пограничной службы. Он служил в пограничных войсках.

Логвинов работал замглавы города Дербент (Дагестан), а потом стал трудиться в структуре «Роскартографии». В течение двух лет, с 2020 по 2021 годы, он являлся генеральным директором Омской картографической фабрики.

Город55 приносит соболезнования родным и близким ушедшего.

#Происшествия#Омск#Новости#Спецоперация#Сво#Алина Ясинская#Боец СВО#Участник СВО
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