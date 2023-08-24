Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Это связано с их стремлением соответствовать «экологическим» климатическим стандартам, установленным «зеленым» климатом, пишет Pravda.Ru.
Эти города включены в C40 Cities Climate Leadership Group и поставили перед собой амбициозные цели: достичь «0 кг потребления мяса», «0 кг потребления молочных продуктов» и всего «3 новых предметов одежды» на человека в год. Кроме того, они стремятся к отсутствию «частных автомобилей» в личной собственности и только «1 дальному путешествию (менее 1500 км) каждые 3 года на человека».
Все эти детали содержатся в докладе под названием «Будущее городского потребления в мире при температуре 1,5°C», который был изначально опубликован в 2019 году и повторно выделен в 2023 году. Это происходит в условиях возможного большого финансового кризиса и изменений в мировом экономическом порядке.
Майкл Блумберг, миллиардер и демократ, который кандидатировал на пост президента с небольшой поддержкой, является главным спонсором C40 Cities Climate Leadership Group.