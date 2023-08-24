14 городов США стремятся к полному исключению потребления мяса и молочных продуктов

Эти города включены в C40 Cities Climate Leadership Group и поставили перед собой амбициозные цели: достичь «0 кг потребления мяса», «0 кг потребления молочных продуктов» и всего «3 новых предметов одежды» на человека в год. Кроме того, они стремятся к отсутствию «частных автомобилей» в личной собственности и только «1 дальному путешествию (менее 1500 км) каждые 3 года на человека».