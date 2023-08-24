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14 городов США стремятся к полному исключению потребления мяса и молочных продуктов

24 августа 2023, 07:15
К к 2030 году следующие четырнадцать американских городов намерены полностью отказаться от потребления мяса и молочных продуктов, а также запретить владение и использование личных автомобилей.

Это связано с их стремлением соответствовать «экологическим» климатическим стандартам, установленным «зеленым» климатом, пишет Pravda.Ru.

Эти города включены в C40 Cities Climate Leadership Group и поставили перед собой амбициозные цели: достичь «0 кг потребления мяса», «0 кг потребления молочных продуктов» и всего «3 новых предметов одежды» на человека в год. Кроме того, они стремятся к отсутствию «частных автомобилей» в личной собственности и только «1 дальному путешествию (менее 1500 км) каждые 3 года на человека».

Все эти детали содержатся в докладе под названием «Будущее городского потребления в мире при температуре 1,5°C», который был изначально опубликован в 2019 году и повторно выделен в 2023 году. Это происходит в условиях возможного большого финансового кризиса и изменений в мировом экономическом порядке.

Майкл Блумберг, миллиардер и демократ, который кандидатировал на пост президента с небольшой поддержкой, является главным спонсором C40 Cities Climate Leadership Group.

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