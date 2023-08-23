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Вылета ждет 81 пассажир. В омском аэропорту рейс в Сочи задержали на 10 часов

23 августа 2023, 09:24
Фото: 1MI
Иллюстрация

В аэропорту Омска на 10 часов задержали рейс в Сочи

Вопросом прав пассажиров занимается транспортная прокуратура.

В Омске сегодня, 23 августа, больше, чем на 10 часов задержали рейс в Сочи, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Сотрудники ведомства проводят надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.

Рейс авиакомпании «Якутия» ожидают 81 пассажир, из них 9 детей.

В транспортной прокуратуре добавили, что в случае нарушения прав при задержке рейсов можно обратиться по телефону: +7 (913) 921-70-00.

Ранее в омском аэропорту рассказали о самых опаздывающих и самых пунктуальных авиаперевозчиках по итогам прошлого месяца.

В омском аэропорту рассказали о самых опаздывающих авиакомпаниях
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#Транспорт#Омск#Омская область#Аэропорт#Задержка#Омский аэропорт#Задержка самолета#Евгений Игишев
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