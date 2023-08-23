Вылета ждет 81 пассажир. В омском аэропорту рейс в Сочи задержали на 10 часов

В Омске сегодня, 23 августа, больше, чем на 10 часов задержали рейс в Сочи, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Сотрудники ведомства проводят надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.