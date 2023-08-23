Вылета ждет 81 пассажир. В омском аэропорту рейс в Сочи задержали на 10 часов

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В Омске сегодня, 23 августа, больше, чем на 10 часов задержали рейс в Сочи, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Сотрудники ведомства проводят надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.
Рейс авиакомпании «Якутия» ожидают 81 пассажир, из них 9 детей.
В транспортной прокуратуре добавили, что в случае нарушения прав при задержке рейсов можно обратиться по телефону: +7 (913) 921-70-00.
Ранее в омском аэропорту рассказали о самых опаздывающих и самых пунктуальных авиаперевозчиках по итогам прошлого месяца.