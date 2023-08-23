Владимир Путин поздравил Индию с успешной посадкой «Чандраян-3» на Луну

Космический корабль «Чандраян-3» состоит из орбитального аппарата, модуля для посадки и ровера. Он был запущен на ракете-носителе LVM 3 в середине июля. Предыдущая миссия «Чандраян-2» не удалась, но в этот раз все прошло по плану.