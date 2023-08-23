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Владимир Путин поздравил Индию с успешной посадкой «Чандраян-3» на Луну

23 августа 2023, 18:57
Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Нарендру Моди с успешным приземлением «Чандраян-3». Обращение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

В своем сообщении Президент отметил, что это значительное достижение в исследовании космического пространства и является доказательством впечатляющего прогресса Индии в области науки и технологий. Об этом пишет 360tv.ru.

«Примите мои сердечные поздравления по поводу успешной посадки индийской космической станции „Чандраян-3“ на Луне в районе ее Южного полюса», — говорится в послании.

Космический корабль «Чандраян-3» состоит из орбитального аппарата, модуля для посадки и ровера. Он был запущен на ракете-носителе LVM 3 в середине июля. Предыдущая миссия «Чандраян-2» не удалась, но в этот раз все прошло по плану.

На борту модуля и ровера находится оборудование, предназначенное для проведения сейсмических исследований, изучения поверхности Луны и ее грунта. Вся полученная информация будет передаваться на Землю.

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