Виталий Хоценко сообщил о завершении ремонта дороги Называевск — Тюкалинск

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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В Омской области завершился капитальный ремонт дороги Называевск — Тюкалинск. Участок с 44 по 54 км привели в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Капитальным ремонтом занимался подрядчик «СибАгро». Компания начала работать на объекте в сентябре 2021 года и закончила в середине августа 2023 года — на полтора месяца раньше срока.
На трассе обустроили водопропускные трубы, укрепили откосы, уложили новый асфальт. На участке появились дорожные знаки, камера фотовидеофиксации, освещение, сигнальные столбы.
Как рассказали в региональном министерстве транспорта, во время капитального ремонта дороги в покрытии использовали щебень и грунт, укрепленные цементом. Как говорят эксперты, это обеспечивает прочность и долговечность конструкции.
Врио губернатора Виталий Хоценко еженедельно контролирует ход дорожных работ в Омской области. В 2023 году в рамках национального проекта в регионе в общей сложности планируют отремонтировать больше 193 км дорог.