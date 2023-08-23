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Виталий Хоценко сообщил о завершении ремонта дороги Называевск — Тюкалинск

Виталий Хоценко сообщил о завершении ремонта дороги Называевск — Тюкалинск

23 августа 2023, 07:50
Фото: Правительство Омской области
Дорогу сдали раньше срока на полтора месяца.

В Омской области завершился капитальный ремонт дороги Называевск — Тюкалинск. Участок с 44 по 54 км привели в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Капитальным ремонтом занимался подрядчик «СибАгро». Компания начала работать на объекте в сентябре 2021 года и закончила в середине августа 2023 года — на полтора месяца раньше срока.

На трассе обустроили водопропускные трубы, укрепили откосы, уложили новый асфальт. На участке появились дорожные знаки, камера фотовидеофиксации, освещение, сигнальные столбы.

Как рассказали в региональном министерстве транспорта, во время капитального ремонта дороги в покрытии использовали щебень и грунт, укрепленные цементом. Как говорят эксперты, это обеспечивает прочность и долговечность конструкции.

Врио губернатора Виталий Хоценко еженедельно контролирует ход дорожных работ в Омской области. В 2023 году в рамках национального проекта в регионе в общей сложности планируют отремонтировать больше 193 км дорог.

#Дороги#Омск#Омская область#Строительство#Врио губернатора Омской области#Строительство дороги#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
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