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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Иллюстрация

В центре Омска выставили на продажу бар «Хам-миллион» за 20 млн рублей

23 августа 2023, 06:53
Фото: 1MI
Иллюстрация
Заведение находится на первом этаже бизнес-центра «На Гагарина».

В центре Омска в торговом-офисном комплексе «На Гагарина» выставили на продажу бар «Хам-миллион» за 20 млн рублей. Заведение находится на первом этаже, площадь помещений составляет 271 кв м.

«Помещение можно использовать под общепит, офис, магазин, студию красоты и многое другое. В помещении есть отдельный вход с улицы, а также вход с торгово-офисного центра», — говорится в объявлении.

Владелец готов рассмотреть возможность продажи бара с мебелью и техникой. В настоящее время заведение не работает. Социальные сети бара «Хам-миллион» перестали вести осенью прошлого года.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: ЦИАН

Ранее Город55 рассказывал, что на Левом берегу выставили на продажу ресторан «Рафаэль» за 5,15 млн рублей. Он находится в бизнес-центре «Магистраль» на улице Лукашевича.

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#Город#Бизнес#Омск#Омская область#Ресторан#Бар#Общепит#Евгений Игишев#Продажа бизнеса#Ресторанное дело
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