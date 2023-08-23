В центре Омска выставили на продажу бар «Хам-миллион» за 20 млн рублей

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В центре Омска в торговом-офисном комплексе «На Гагарина» выставили на продажу бар «Хам-миллион» за 20 млн рублей. Заведение находится на первом этаже, площадь помещений составляет 271 кв м.
«Помещение можно использовать под общепит, офис, магазин, студию красоты и многое другое. В помещении есть отдельный вход с улицы, а также вход с торгово-офисного центра», — говорится в объявлении.
Владелец готов рассмотреть возможность продажи бара с мебелью и техникой. В настоящее время заведение не работает. Социальные сети бара «Хам-миллион» перестали вести осенью прошлого года.
Ранее Город55 рассказывал, что на Левом берегу выставили на продажу ресторан «Рафаэль» за 5,15 млн рублей. Он находится в бизнес-центре «Магистраль» на улице Лукашевича.