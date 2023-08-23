В омском минкульте признали памятниками культурного наследия два аварийных дома

«Жилой дом купца С. М. Свекрова» (ул. Булатова, 104) и «Жилой дом А. В. Арефьева» (ул. Гусарова, 47) были построены в начале XX века. Объекты находятся в муниципальной собственности. Их признали аварийными в 2017 году и в скором времени должны были снести. Однако теперь работы проводиться не будут.