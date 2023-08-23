Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

В омском минкульте признали памятниками культурного наследия два аварийных дома

В омском минкульте признали памятниками культурного наследия два аварийных дома

23 августа 2023, 05:23
Фото: Управление Росреестра по Омской области
Еще один внесенный в ЕГРН объект аварийным не признан, хотя был построен в конце XIX века.

Представители омского Росреестра внесли в ЕГРН информацию о трех домах в черте города, которые признали памятниками культурного наследия. Соответствующие приказы выдали в региональном минкультуры.

«Жилой дом купца С. М. Свекрова» (ул. Булатова, 104) и «Жилой дом А. В. Арефьева» (ул. Гусарова, 47) были построены в начале XX века. Объекты находятся в муниципальной собственности. Их признали аварийными в 2017 году и в скором времени должны были снести. Однако теперь работы проводиться не будут.

«Внесение в ЕГРН сведений об объектах культурного наследия помогает сохранить для будущих поколений памятники нашей истории, архитектуры и культуры, а также в какой-то степени и городского быта», — отметил руководитель Управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин.
Фото: Управление Росреестра по Омской области

Еще один памятник культурного наследия — «Дом жилой Мины Федорова» (ул. Слободская, 11). Здание возвели в конце XIX века.

На этих трех участках запрещено строить объекты капитального строительство, проводить земляные, мелиоративные и другие работы.

Омский минкульт не стал признавать памятниками архитектуры три старинных здания
Узнать подробнее
#Общество#Город#Омск#Аварийные дома#Новости#Исторический памятник#Алина Ясинская#Памятники истории и культуры
Подпишитесь
Темури Латария записал на себя еще 5% «Рускома»
Сегодня, 03:46
Новосибирский автодилер займется реконструкцией долгостроя в центре Омска
Вчера, 12:02
«Нам важна каждая жизнь». Омские пожарные спасли из горящей квартиры 5 кошек и собаку
Вчера, 13:57
Шарики, пряники, мыло. Что предлагают омичам дарить вместо цветов на День знаний
Вчера, 11:07
Ресторан «Розы-Морозы» в Омске открылся спустя две недели после пожара
Сегодня, 02:48
В омской колонии, где заключенный взял в заложники медсестру, сменилось руководство
Сегодня, 05:15