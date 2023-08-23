В омском минкульте признали памятниками культурного наследия два аварийных дома

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Представители омского Росреестра внесли в ЕГРН информацию о трех домах в черте города, которые признали памятниками культурного наследия. Соответствующие приказы выдали в региональном минкультуры.
«Жилой дом купца С. М. Свекрова» (ул. Булатова, 104) и «Жилой дом А. В. Арефьева» (ул. Гусарова, 47) были построены в начале XX века. Объекты находятся в муниципальной собственности. Их признали аварийными в 2017 году и в скором времени должны были снести. Однако теперь работы проводиться не будут.
«Внесение в ЕГРН сведений об объектах культурного наследия помогает сохранить для будущих поколений памятники нашей истории, архитектуры и культуры, а также в какой-то степени и городского быта», — отметил руководитель Управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин.
Еще один памятник культурного наследия — «Дом жилой Мины Федорова» (ул. Слободская, 11). Здание возвели в конце XIX века.
На этих трех участках запрещено строить объекты капитального строительство, проводить земляные, мелиоративные и другие работы.