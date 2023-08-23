Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Иллюстрация

В Омске из-за строительства дороги к ЖК «Зеленая река» вырубят 235 деревьев

23 августа 2023, 11:47
Фото: Город55
Иллюстрация
Помимо деревьев под снос попадают 252 кв. м поросли.

Сегодня, 23 августа, в стенах городской администрации прошло очередное заседание «зеленой комиссии». Одним из рассмотренных вопросов было обращение от «Управления дорожного хозяйства Омской области», которое попросило о сносе деревьев и поросли из-за строительства километровой дороги по улице Дергачева. Новая дорога ведет к жилому кварталу, который возводит застройщик «Эталон» из Санкт-Петербурга.

Члены комиссии без лишних вопросов одобрили снос 235 деревьев, из них только 1 вяз относится к сухостойным и шесть тополей — к аварийным. Помимо деревьев к вырубке «приговорили» 28 пог. м кустарника и 252 кв. м поросли.

С подобной просьбой, из-за строящейся дороги к ЖК «Зеленая река», «Управление дорожного хозяйства Омской области» заявлялось на «зеленую комиссию» и в прошлом месяце. Тогда снести разрешили 19 деревьев, 20 кустарников и 165 кв. м поросли.

Напомним, что подрядчика для строительства дороги по улице Дергачева — от Волгоградской до Верхнеднепровской — выбрали в мае этого года. Работать на объекте за 681 млн рублей будет компания «Стройтраст» Армана Акопяна. Помимо самой дороги подрядчику предстоит сделать контактную троллейбусную сеть и разворотную площадку. При этом работы по реконструкции троллейбусного депо на Левобережье, которые должны были завершиться до 15 декабря 2023 года, на паузе. Контракт с подрядчиком — ООО «Хатман Групп» из подмосковных Химок — городская администрация расторгла в начале августа. Нового исполнителя работ пока даже не начинали искать.

Ранее Город55 рассказывал, что на Аллее олимпийских чемпионов засохли молодые березы. Из-за чего резко ухудшилось состояние деревьев неясно.

Сила контраста. Молодые березы на Аллее олимпийцев не продержались и месяца
Узнать подробнее
#Общество#Город#Омск#Строительство#Вырубка деревьев#Строительство дорог#Новости#Озеленение#Снос деревьев#Юлия Истомина#Зеленая комиссия
Подпишитесь
Полежаев рассказал, что хотел бы видеть на месте омского Кадетского корпуса
Сегодня, 08:34
Осторожно. Никаких телефонов! В Омской области на сутки объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 07:22
Вырвали с корнем. У «падающего» в Омске дома ликвидировали проблемную парковку
Сегодня, 10:38
Вылета ждет 81 пассажир. В омском аэропорту рейс в Сочи задержали на 10 часов
Сегодня, 09:24
На омских чиновников и депутатов потратят на 200 млн больше, чем год назад
Сегодня, 09:23