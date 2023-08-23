В Омске из-за строительства дороги к ЖК «Зеленая река» вырубят 235 деревьев

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
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Сегодня, 23 августа, в стенах городской администрации прошло очередное заседание «зеленой комиссии». Одним из рассмотренных вопросов было обращение от «Управления дорожного хозяйства Омской области», которое попросило о сносе деревьев и поросли из-за строительства километровой дороги по улице Дергачева. Новая дорога ведет к жилому кварталу, который возводит застройщик «Эталон» из Санкт-Петербурга.
Члены комиссии без лишних вопросов одобрили снос 235 деревьев, из них только 1 вяз относится к сухостойным и шесть тополей — к аварийным. Помимо деревьев к вырубке «приговорили» 28 пог. м кустарника и 252 кв. м поросли.
С подобной просьбой, из-за строящейся дороги к ЖК «Зеленая река», «Управление дорожного хозяйства Омской области» заявлялось на «зеленую комиссию» и в прошлом месяце. Тогда снести разрешили 19 деревьев, 20 кустарников и 165 кв. м поросли.
Напомним, что подрядчика для строительства дороги по улице Дергачева — от Волгоградской до Верхнеднепровской — выбрали в мае этого года. Работать на объекте за 681 млн рублей будет компания «Стройтраст» Армана Акопяна. Помимо самой дороги подрядчику предстоит сделать контактную троллейбусную сеть и разворотную площадку. При этом работы по реконструкции троллейбусного депо на Левобережье, которые должны были завершиться до 15 декабря 2023 года, на паузе. Контракт с подрядчиком — ООО «Хатман Групп» из подмосковных Химок — городская администрация расторгла в начале августа. Нового исполнителя работ пока даже не начинали искать.
Ранее Город55 рассказывал, что на Аллее олимпийских чемпионов засохли молодые березы. Из-за чего резко ухудшилось состояние деревьев неясно.