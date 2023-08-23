В Омске из-за строительства дороги к ЖК «Зеленая река» вырубят 235 деревьев

Напомним, что подрядчика для строительства дороги по улице Дергачева — от Волгоградской до Верхнеднепровской — выбрали в мае этого года. Работать на объекте за 681 млн рублей будет компания «Стройтраст» Армана Акопяна. Помимо самой дороги подрядчику предстоит сделать контактную троллейбусную сеть и разворотную площадку. При этом работы по реконструкции троллейбусного депо на Левобережье, которые должны были завершиться до 15 декабря 2023 года, на паузе. Контракт с подрядчиком — ООО «Хатман Групп» из подмосковных Химок — городская администрация расторгла в начале августа. Нового исполнителя работ пока даже не начинали искать.