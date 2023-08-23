В Минпросвещения объявили о проведении учений в образовательных учреждениях

Обеспечение безопасности образовательного процесса является одной из главных задач для школ и других учебных заведений, подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что как педагоги, так и администрация школ должны знать, как справиться с чрезвычайной ситуацией. Всенародные учения позволят оценить готовность к подобным ситуациям и развить необходимые навыки.