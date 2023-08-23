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Published Сегодня, 19:06

Modified Сегодня, 19:09

Updated Сегодня, 19:09

В Минпросвещения объявили о проведении учений в образовательных учреждениях

23 августа 2023, 19:06
Во всех российских учебных заведениях впервые состоятся совместные тренировки по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Эти мероприятия запланированы на 29 и 30 августа.

Организаторы учений — Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство просвещения, МВД, Росгвардия и местные власти. Об этом пишет 360tv.ru.

В ходе учений педагоги и сотрудники образовательных учреждений, включая охрану, пройдут комплексный сценарий действий в случае террористических угроз. Это поможет им быть «психологически готовыми» и знать, как правильно действовать в критической ситуации.

Обеспечение безопасности образовательного процесса является одной из главных задач для школ и других учебных заведений, подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что как педагоги, так и администрация школ должны знать, как справиться с чрезвычайной ситуацией. Всенародные учения позволят оценить готовность к подобным ситуациям и развить необходимые навыки.

В рамках учебных заведений будут проверены системы оповещения и отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. Участники учений получат квалифицированные рекомендации. Полученный опыт будет проанализирован на всех уровнях, от муниципальных до федерального.

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