В Минпросвещения объявили о проведении учений в образовательных учреждениях

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Организаторы учений — Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство просвещения, МВД, Росгвардия и местные власти. Об этом пишет 360tv.ru.
В ходе учений педагоги и сотрудники образовательных учреждений, включая охрану, пройдут комплексный сценарий действий в случае террористических угроз. Это поможет им быть «психологически готовыми» и знать, как правильно действовать в критической ситуации.
Обеспечение безопасности образовательного процесса является одной из главных задач для школ и других учебных заведений, подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что как педагоги, так и администрация школ должны знать, как справиться с чрезвычайной ситуацией. Всенародные учения позволят оценить готовность к подобным ситуациям и развить необходимые навыки.
В рамках учебных заведений будут проверены системы оповещения и отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. Участники учений получат квалифицированные рекомендации. Полученный опыт будет проанализирован на всех уровнях, от муниципальных до федерального.