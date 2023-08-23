В Ленобласти завели уголовное дело из-за разрешения на ввод дома для детей-сирот

В результате этого противозаконного действия строители не выполнили ряд важных работ, таких как укладка пола в подвале, создание эффективной системы дренажа и подключение канализации к магистрали. Вследствие этих недоработок многоквартирный дом оказался в аварийном состоянии. Кроме того, грунтовые воды, которые должны были быть отведены от дома, вызвали затопление соседнего частного дома.