В Ленобласти завели уголовное дело из-за разрешения на ввод дома для детей-сирот

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Ему предъявлено уголовное обвинение за выдачу разрешения на эксплуатацию дома для детей-сирот на улице Садовая без соответствующей экспертизы и контроля со стороны комитета госстройнадзора и государственной экспертизы Ленобласти, как это требовалось, пишет ФедералПресс.
В результате этого противозаконного действия строители не выполнили ряд важных работ, таких как укладка пола в подвале, создание эффективной системы дренажа и подключение канализации к магистрали. Вследствие этих недоработок многоквартирный дом оказался в аварийном состоянии. Кроме того, грунтовые воды, которые должны были быть отведены от дома, вызвали затопление соседнего частного дома.
Следствие намерено попросить суд отправить Артема Желудова под стражу. В рамках расследования проведены обыски в администрации Шлиссельбургского городского поселения и по месту жительства подозреваемого.