Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В Ленобласти завели уголовное дело из-за разрешения на ввод дома для детей-сирот

23 августа 2023, 12:15
По подозрению в злоупотреблении своими полномочиями задержан бывший руководитель Приладожского городского поселения Ленобласти Артем Желудов.

Ему предъявлено уголовное обвинение за выдачу разрешения на эксплуатацию дома для детей-сирот на улице Садовая без соответствующей экспертизы и контроля со стороны комитета госстройнадзора и государственной экспертизы Ленобласти, как это требовалось, пишет ФедералПресс.

В результате этого противозаконного действия строители не выполнили ряд важных работ, таких как укладка пола в подвале, создание эффективной системы дренажа и подключение канализации к магистрали. Вследствие этих недоработок многоквартирный дом оказался в аварийном состоянии. Кроме того, грунтовые воды, которые должны были быть отведены от дома, вызвали затопление соседнего частного дома.

Следствие намерено попросить суд отправить Артема Желудова под стражу. В рамках расследования проведены обыски в администрации Шлиссельбургского городского поселения и по месту жительства подозреваемого.

Подпишитесь
В Омске из-за строительства дороги к ЖК «Зеленая река» вырубят 235 деревьев
Сегодня, 11:47
Полежаев рассказал, что хотел бы видеть на месте омского Кадетского корпуса
Сегодня, 08:34
Осторожно. Никаких телефонов! В Омской области на сутки объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 07:22
Вырвали с корнем. У «падающего» в Омске дома ликвидировали проблемную парковку
Сегодня, 10:38
Вылета ждет 81 пассажир. В омском аэропорту рейс в Сочи задержали на 10 часов
Сегодня, 09:24
На омских чиновников и депутатов потратят на 200 млн больше, чем год назад
Сегодня, 09:23