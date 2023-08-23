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Учебный год не за горами. Сколько готовы платить педагогам в Омске и области

Учебный год не за горами. Сколько готовы платить педагогам в Омске и области

23 августа 2023, 12:12
Фото: 1MI
Зарплата учителей — одна из самых обсуждаемых тем не только перед началом учебного года. Как правило, она всегда порождает конфликты и споры.

В этом материале Город55 расскажет о средних цифрах не только на территории нашего региона, но и других частей страны. В каких субъектах РФ зарплаты педагогов самые высокие и насколько эти значения отличаются от того, что предлагают в Омской области?

Зарплаты учителей в России

Одна из самых высоких заработных плат, по традиции, в Москве. Она составляет 107 302 рубля, это вдвое больше средней цифры по стране. Больше среднего значения получают и в Московской области, где доход учителя достигает 68 817 рублей.

Отметим и то, что, согласно постановлению Правительства Москвы, учителя получают надбавки за классное руководство в размере почти 13 000 тысяч рублей. И это только в случае наполняемости класса в 25 человек. То есть, если детей будет больше, будет больше и денег. В остальных регионах России же, эта сумма, как правило, составляет 5 000 рублей и даже имеет свойство уменьшаться, если в классе будет находиться меньше 25 человек.

Однако, какими бы высокими не были зарплаты в столице, на Дальнем Востоке эти цифры на порядок больше. Так в Чукотском АО учитель может получать почти 140 000 рублей, а на Сахалине — 106 483 рубля. Другой вопрос, не мало ли это с учетом условий работы и цен на прилавках магазинов, которые вдвое, а то и вторе больше привычных жителю средней полосы России.

Одни из самых низких зарплат же в Ивановской области (29 586 рублей), в Крыму (31 842), в Ингушетии (25 250) и Карачаево-Черкессии (26 278).

Зарплаты учителей в Омской области

Средняя заработная плата учителя в Омской области составляет 37 740 рублей. В столице региона эта цифра чуть больше — 39 651 рубль. Вторую по величине зарплату платят в Москаленском районе. Там учитель может заработать всего на 530 рублей меньше, чем в Омске — то есть 39 121 рубль.

Самая маленькая зарплата у педагогов в Усть-Ишимском муниципальном районе. Там учитель в среднем может получить 34 599 рублей. Стоит заметить, что на территории области нет сильного разброса в цифрах: во всех районах они держатся примерно на одном уровне. Так, например, сразу в восьми из населенных пунктах учителя зарабатывают около 35 000 рублей: среди них Исилькульский, Омский и Саргатский районы.

Куда требуются учителя и сколько готовы платить

Мы проанализировали вакансии учителя на территории региона на одном из сайтов по поиску работы и выяснили, в какие образовательные организации требуются педагоги и сколько им намеренны платить.

Так средняя сумма предлагаемых зарплат колеблется в районе 30 000 рублей. В некоторых учреждениях она на порядок больше, в некоторых значительно меньше.

Омский район

В село Морозовка Омского района требуются учителя истории и обществознания, английского языка и педагог начальных классов. Преподавателю истории и обществознания в Морозовской МБОУ СОШ готовы платить 30 000 — 45 000 рублей.

В его обязанности будет входить проведение уроков по расписанию занятий, подготовка детей к олимпиадам и конкурсам, а также занятия по финансовой грамотности с учащимися. Отметим, что начинающий специалист может получить на этой работе двойной оклад и надбавку за работу в сельской местности.

Для учителя английского языка требования не сильно отличаются. Основное отличие состоит в том, что нагрузка на преподавателя иностранного языка — 23 часа, а на учителя истории — 36 часов.

Учитель начальных классов также должен проводить уроки по расписанию занятий и готовить детей к олимпиадам и конкурсам. Не исключено и проведение занятий по внеурочной деятельности. Объединяет все вакансии обязательное наличие педагогического образования.

Центральный округ города Омска

В Гимназию №85 требуется учителя математики, русского и литературы, которым готовы платить до 45 000 рублей. Появление вакансий, как уточняют в объявлении, связано увеличением количества классов.

В обязанности педагога входит проведение уроков по расписанию, работа с документами, проектная деятельность и подготовка детей к олимпиадам и конкурсам. Обязательным требованием является наличие высшего образования и опыта работы.

Требования к учителю математики же несколько отличаются. Кандидату на эту должность необходимо стремление к профессиональному развитию и желание работать в дружном коллективе. Также возможно получение дополнительных выплат по результатам работы.

Ленинский округ

В Гимназию №147 по адресу ул. Добролюбова, 22 требуются учителя географии и изобразительного искусства. Им предлагают заработную плату 25 000 — 30 000 рублей.

От кандидатов ждут: проявления ответственности, коммуникабельности стрессоустойчивости и стремления к саморазвитию. В обязанности входит организация учебного-воспитательного процесса в 5-11 классах.

Советский округ

В БОУ СОШ №4 им. И. И. Стрельникова ищут кандидата на должность педагога дополнительного образования с опытом работы и готовы платить ему от 20 000 рублей.

В его обязанности будет входить преподавание по дополнительной образовательной программе технического направления: моделирование, конструирование и робототехника. Также подготовка обучающихся к конкурсам и выставкам. Педагогическое образование для кандидата обязательно.

На момент публикации материала, объявлений о поиске учителей в школы Октябрьского и Кировского округов не нашлось. Но это не означает, что все школы полностью укомплектованы. Есть вероятность, что педагогов будут искать в течение всего учебного года.

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