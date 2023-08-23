Учебный год не за горами. Сколько готовы платить педагогам в Омске и области

Отметим и то, что, согласно постановлению Правительства Москвы, учителя получают надбавки за классное руководство в размере почти 13 000 тысяч рублей. И это только в случае наполняемости класса в 25 человек. То есть, если детей будет больше, будет больше и денег. В остальных регионах России же, эта сумма, как правило, составляет 5 000 рублей и даже имеет свойство уменьшаться, если в классе будет находиться меньше 25 человек.