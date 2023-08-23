Стоматолог рассказала, что влияет на стоимость лечения зубов

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:46
Согласно словам Вероники Мелеховой, врача-стоматолога и основателя своей собственной клиники, стоимость лечения напрямую зависит от затрат на него. Это включает не только материалы, но и инструменты и оборудование, которое стоматологам приходится покупать дорого. Более того, цены меняются, когда курс валют растет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Каждый подъем курса валют увеличивает стоимость расходных материалов, инструментов и приводит к росту закупочных цен для стоматологических услуг. Когда валюта снижается, цены не опускаются, поэтому стоматологические клиники не могут снижать прайс», — пояснила доктор Мелехова.
Кроме того, в список затрат входят аренда помещения и коммунальные услуги, которые также зависят от местоположения клиники и сегмента, в котором она работает.
«Существуют эконом-клиники, которые используют дешевые материалы, инструменты и оборудование. А есть премиум-клиники с хорошим оборудованием, красивыми помещениями, ремонтом и улыбающимся персоналом. Качественный сервис тоже имеет свою стоимость», — добавила Мелехова.
Также важным фактором в формировании цены является квалификация врача. Доктор объяснила, что дорогие медицинские курсы делают обучение стоматологов очень затратным. Например, двухдневный курс может стоить специалисту от 100 до 200 тысяч рублей, а обучение за границей может обойтись в миллион рублей.
«Однако можно посмотреть на большие счета с другой стороны — если регулярно посещать стоматолога, делать профессиональную гигиену раз в полгода, мы можем обнаружить кариес на ранней стадии и вылечить его, что будет более экономичным. Если заболевание запущено, то оно может привести к серьезным проблемам, которые потребуют более дорогого лечения», — заключила Мелехова.