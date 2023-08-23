Стоматолог рассказала, что влияет на стоимость лечения зубов

«Однако можно посмотреть на большие счета с другой стороны — если регулярно посещать стоматолога, делать профессиональную гигиену раз в полгода, мы можем обнаружить кариес на ранней стадии и вылечить его, что будет более экономичным. Если заболевание запущено, то оно может привести к серьезным проблемам, которые потребуют более дорогого лечения», — заключила Мелехова.