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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

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Станция с русскоязычными хитами. В Омске заработало новое радио «ПИ FM»

23 августа 2023, 06:25
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске заработала новая радиостанция «ПИ FM»

Поймать ее можно на частоте 91,8 МГц.

Сегодня, 23 августа, в Омске заработала новая радиостанция «ПИ FM». Поймать ее можно на частоте 91,8 МГц.

«ПИ FM» входит в состав медиахолдинга «МКР-Медиа». Впервые вышла в эфир в городе Минусинске Красноярского края. Радиостанция также вещает в таких городах, как Нижневартовск, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Кемерово, Братск и других.

Станция позиционирует себя, как молодой амбициозный продукт. В эфире звучат преимущественно русскоязычные музыкальные хиты.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске также планируют запустить вещание станции «ГПМ Радио».

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#Общество#Омск#Омская область#СМИ#Развлечения#Радио#Евгений Игишев#Радиовещание
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