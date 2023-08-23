Станция с русскоязычными хитами. В Омске заработало новое радио «ПИ FM»

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Сегодня, 23 августа, в Омске заработала новая радиостанция «ПИ FM». Поймать ее можно на частоте 91,8 МГц.
«ПИ FM» входит в состав медиахолдинга «МКР-Медиа». Впервые вышла в эфир в городе Минусинске Красноярского края. Радиостанция также вещает в таких городах, как Нижневартовск, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Кемерово, Братск и других.
Станция позиционирует себя, как молодой амбициозный продукт. В эфире звучат преимущественно русскоязычные музыкальные хиты.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске также планируют запустить вещание станции «ГПМ Радио».