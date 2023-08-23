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Сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения в Омском университете

Сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения в Омском университете

23 августа 2023, 12:00
Фото: МЧС Омской области
В преддверии нового учебного года в медицинском университете пожарные проработали полный ход действий при возгорании.

По легенде, из-за несоблюдения правил пользования электрооборудованием в актовом зале произошло возгорание. Огонь начал распространяться по всему помещению, появилась угроза распространения пламени по пустотам на находящиеся выше этажи. Постепенно здание начало заполнятся дымом.

Сработала система оповещения и началась эвакуация персонала. Следуя схеме и не поддаваясь панике, все сотрудники университета покинул учебное заведение в кратчайшие сроки.

Прибывшие на место происшествия пожарные организовали звенья газодымозащитной службы и направились на поиски очага возгорания, рассказали в пресс-службе МЧС Омской области.

Видео: МЧС Омской области
Фото: МЧС Омской области
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#Видео#Омск#Омская область#Учения#Пожарные машины#Пожарная безопасность#Пожарные#Новости#Анастасия Баянова#Пожарно-тактические учения
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