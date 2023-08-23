Сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения в Омском университете

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По легенде, из-за несоблюдения правил пользования электрооборудованием в актовом зале произошло возгорание. Огонь начал распространяться по всему помещению, появилась угроза распространения пламени по пустотам на находящиеся выше этажи. Постепенно здание начало заполнятся дымом.
Сработала система оповещения и началась эвакуация персонала. Следуя схеме и не поддаваясь панике, все сотрудники университета покинул учебное заведение в кратчайшие сроки.
Прибывшие на место происшествия пожарные организовали звенья газодымозащитной службы и направились на поиски очага возгорания, рассказали в пресс-службе МЧС Омской области.