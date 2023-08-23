Штормовое предупреждение, засохшие березы и очередная вырубка. Омск сегодня

В Обь-Иртышском УГМС предположили, что ухудшение погоды начнется сегодня, 23 августа, во второй половине дня. Прогноз оказался верным, в некоторых частях города прошли сильные кратковременные дожди. Однако это еще не все и в течение суток погода не планирует меняться: сильный дождь с грозой и шквалистый ветер со скоростью 18-23 м/с ожидает омичей 24 августа.