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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

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Штормовое предупреждение, засохшие березы и очередная вырубка. Омск сегодня

23 августа 2023, 14:02
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Сегодня в региональном МЧС рассказали об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки.

В Обь-Иртышском УГМС предположили, что ухудшение погоды начнется сегодня, 23 августа, во второй половине дня. Прогноз оказался верным, в некоторых частях города прошли сильные кратковременные дожди. Однако это еще не все и в течение суток погода не планирует меняться: сильный дождь с грозой и шквалистый ветер со скоростью 18-23 м/с ожидает омичей 24 августа.

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Новость №2. Молодые березы, которые высадили вместо срубленных деревьев, по неизвестным причинам засохли.

Сегодня стало известно, что около 20 недавно посаженных берез высохли и сменили цвет листвы с зеленого на коричневый. Этот процесс не предотвратил даже особый контроль и уход, который обещал подрядчик. В городской администрации неожиданное увядание объяснили тем, что березы сейчас проходят этап приживаемости.

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Новость №3. Ради строительства дороги в Омске вырубят 235 деревьев.

Это решение сегодня приняли на городском заседании «зеленой комиссии». О вырубке деревьев для строительства километровой дороги по улице Дергачева попросило Управление дорожного хозяйства. Однако подавляющее большинство деревьев, попадающих под снос, здоровые. Аварийными являются только 6 тополей.

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