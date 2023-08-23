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Школьник погиб под колесами грузовика в Бодайбо

23 августа 2023, 12:30
В городе Бодайбо произошла трагическая ситуация, в результате которой один школьник погиб. Виновным в этом происшествии оказался водитель грузовика. Судебным решением ему было назначено наказание — 7 лет лишения свободы.

Инцидент произошел зимой на улице Артема Сергеева. Тогда тягач Howo с прицепом, на котором находилась цистерна, наехал на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения ребенок получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия, пишет ФедералПресс.

При проведении экспертизы было установлено, что водитель находился под воздействием наркотического вещества в момент аварии. Это обстоятельство также было учтено при вынесении судебного решения.

Таким образом, виновный в данной трагедии водитель грузовика будет отбывать свое наказание в колонии-поселении.

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