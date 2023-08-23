Школьник погиб под колесами грузовика в Бодайбо

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Инцидент произошел зимой на улице Артема Сергеева. Тогда тягач Howo с прицепом, на котором находилась цистерна, наехал на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения ребенок получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия, пишет ФедералПресс.
При проведении экспертизы было установлено, что водитель находился под воздействием наркотического вещества в момент аварии. Это обстоятельство также было учтено при вынесении судебного решения.
Таким образом, виновный в данной трагедии водитель грузовика будет отбывать свое наказание в колонии-поселении.