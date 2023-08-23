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Published Сегодня, 18:54

Modified Сегодня, 18:56

Updated Сегодня, 18:56

Росавиация займется расследованием крушения самолета в Тверской области

23 августа 2023, 18:54
Работники специальной группы Росавиации будут искать бортовые самописцы («черные ящики») с разбившегося в Тверской области личного самолета типа Embraer Legacy. Это будет первый этап расследования комиссии, которая уже приехала на место катастрофы для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В пресс-службе Росавиации отметили, что специалистам предстоит провести поиск бортовых устройств для объективного контроля, после чего произвести расшифровку и анализ записей из «черных ящиков». Об этом пишет 360tv.ru.

Также в ведомстве сообщили, что на данный момент эксперты собирают информацию о подготовке экипажа, состоянии техники самолета, погодных условиях, работе наземных диспетчерских служб и радиотехнического оборудования на земле.

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