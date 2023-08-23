Росавиация займется расследованием крушения самолета в Тверской области

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
В пресс-службе Росавиации отметили, что специалистам предстоит провести поиск бортовых устройств для объективного контроля, после чего произвести расшифровку и анализ записей из «черных ящиков». Об этом пишет 360tv.ru.
Также в ведомстве сообщили, что на данный момент эксперты собирают информацию о подготовке экипажа, состоянии техники самолета, погодных условиях, работе наземных диспетчерских служб и радиотехнического оборудования на земле.