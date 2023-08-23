Росавиация займется расследованием крушения самолета в Тверской области

Работники специальной группы Росавиации будут искать бортовые самописцы («черные ящики») с разбившегося в Тверской области личного самолета типа Embraer Legacy. Это будет первый этап расследования комиссии, которая уже приехала на место катастрофы для выяснения всех обстоятельств происшествия.