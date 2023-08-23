Ресторан «Розы-Морозы» в Омске открылся спустя две недели после пожара

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
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В начале августа на улице Ленина произошел пожар. Возгорание случилось в одном из зданий, где находится ресторан «Розы-Морозы». Планировалось, что заведение закроется на неделю, чтобы привести в порядок помещения после инцидента. Однако перерыв в работе оказался более долгим.
Вчера, 22 августа, «Розы-Морозы» открылись вновь. Ресторан был закрыт в течение двух недель. Сам же пожар произошел вечером 8 августа примерно в 18:52. Очаг возгорания находился в подвальном помещении, где загорелась электрощитовая. Никто не пострадал.
Ликвидировать пожар удалось только к 05:02. Работники заведения сообщали, что помещение ресторана повредилось, но незначительно.