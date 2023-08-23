Ресторан «Розы-Морозы» в Омске открылся спустя две недели после пожара

В начале августа на улице Ленина произошел пожар. Возгорание случилось в одном из зданий, где находится ресторан «Розы-Морозы». Планировалось, что заведение закроется на неделю, чтобы привести в порядок помещения после инцидента. Однако перерыв в работе оказался более долгим.