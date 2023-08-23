Прокуратура отчитала глав двух омских предприятий за задержку зарплаты 114 работникам

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
В региональной прокуратуре рассказали о нарушениях трудового законодательства на двух омских предприятиях. Прокурор Омской области Алексей Афанасьев объявил предостережения их руководителям — Михаилу Шалагинову и Евгению Федянину.
Речь идет об ООО «Завод Батиз» и ООО «Строительно-монтажное управление-5». Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в компаниях систематически задерживали зарплату работникам.
Некоторые ждали положенных выплат больше двух месяцев. В общей сложности задолженность перед сотрудниками составила больше 8,5 млн рублей. После вмешательства прокуратуры предприятия выплатили положенные суммы 114 работникам.
Виновных лиц привлекли «к различным видам ответственности», сообщили в пресс-службе прокуратуры. Руководители компаний получили предостережения, чтобы подобных нарушений больше не было. К слову, за невыплату зарплаты подчиненным грозит в том числе и уголовная ответственность.
За семь месяцев 2023 года благодаря прокуратуре местные организации выплатили своим работникам больше 79 млн рублей, которые были в свое время удержаны. Сотрудники надзорного ведомства добились выплат больше 2,5 тыс трудящимся в Омской области.