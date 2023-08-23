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Прокуратура отчитала глав двух омских предприятий за задержку зарплаты 114 работникам

Прокуратура отчитала глав двух омских предприятий за задержку зарплаты 114 работникам

23 августа 2023, 03:35
Фото: прокуратура Омской области
Задолженность составила больше 8,5 млн рублей

В региональной прокуратуре рассказали о нарушениях трудового законодательства на двух омских предприятиях. Прокурор Омской области Алексей Афанасьев объявил предостережения их руководителям — Михаилу Шалагинову и Евгению Федянину.

Речь идет об ООО «Завод Батиз» и ООО «Строительно-монтажное управление-5». Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в компаниях систематически задерживали зарплату работникам.

Некоторые ждали положенных выплат больше двух месяцев. В общей сложности задолженность перед сотрудниками составила больше 8,5 млн рублей. После вмешательства прокуратуры предприятия выплатили положенные суммы 114 работникам.

Фото: прокуратура Омской области

Виновных лиц привлекли «к различным видам ответственности», сообщили в пресс-службе прокуратуры. Руководители компаний получили предостережения, чтобы подобных нарушений больше не было. К слову, за невыплату зарплаты подчиненным грозит в том числе и уголовная ответственность.

За семь месяцев 2023 года благодаря прокуратуре местные организации выплатили своим работникам больше 79 млн рублей, которые были в свое время удержаны. Сотрудники надзорного ведомства добились выплат больше 2,5 тыс трудящимся в Омской области.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Задержка заработной платы#Новости#Предостережение#Алина Ясинская
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