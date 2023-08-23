Политолог Ванифатов предложил создать в России антидроновые отряды

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В ответ на участившиеся попытки атак на Московский регион с использованием беспилотных летательных аппаратов, политолог Алексей Ванифатов предложил создать специальные «антидроновые отряды». Он считает, что количество таких атак может возрасти, поэтому необходимо быть готовыми к ним, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Алексей Ванифатов объяснил, что эти отряды после соответствующего обучения должны отслеживать вражеские беспилотники в безлюдных местах и нейтрализовать их, чтобы не нанести ущерб городской инфраструктуре. Такие отряды могут использовать специальные антидроновые ружья, которые уже имеются в технических разработках в России. Некоторые из них уже были представлены на форуме «Армия-2023».
Ванифатов предложил включить в состав таких отрядов людей, состоящих на воинском учете и не имеющих медицинских противопоказаний, таких как плохое зрение или психологические расстройства. Он также считает, что эти отряды могут быть подчинены Росгвардии, а их участие может быть поощрено денежными выплатами и льготами.
Политолог также предложил разместить подобные отряды в регионах, приграничных с Москвой, чтобы преградить путь беспилотникам к столице.