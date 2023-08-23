Политолог Ванифатов предложил создать в России антидроновые отряды

Алексей Ванифатов объяснил, что эти отряды после соответствующего обучения должны отслеживать вражеские беспилотники в безлюдных местах и нейтрализовать их, чтобы не нанести ущерб городской инфраструктуре. Такие отряды могут использовать специальные антидроновые ружья, которые уже имеются в технических разработках в России. Некоторые из них уже были представлены на форуме «Армия-2023».