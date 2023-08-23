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Полежаев рассказал, что хотел бы видеть на месте омского Кадетского корпуса

Полежаев рассказал, что хотел бы видеть на месте омского Кадетского корпуса

23 августа 2023, 08:34
Фото: Город55
Президент Омского фонда «Духовное наследие» Леонид Полежаев высказал идею об открытии в здании Кадетского корпуса музея Сибирского казачьего войска.

Об этом экс-губернатор Омской области рассказал на презентации книги «ТюкалинскЪ», которая выпущена фондом «Духовное наследие» к 200-летию города.

В своем высказывании Полежаев подчеркнул, что он больше не занимает место главы региона, поэтому не имеет возможности повлиять на решение о судьбе корпуса, но высказал свою идею его использования.

«Я бы сделал в этом Кадетском корпусе музей Сибирского казачьего войска. Он этого заслуживает. Это — история, непропетая песня, о нем мало что известно. Хотя есть здание, и в начале 90-х годов интерес к истории Сибирского казачьего войска возрождался, но важно именно зрительное восприятие. А есть что? Богатая история войска, которое держало всю границу: Горькая линия, иртышские станицы, это был южный предел России на протяжении веков», — рассказал Леонид Полежаев.

Напомним, что Кадетский корпус в центре города вышел из эксплуатации в 2020 году из-за аварийного состояния и пустует уже 3 года, его судьба все еще не решена. В июле появилась информация передаче здания на баланс Омской области и возможном сносе некоторых зданий комплекса.

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#Омск#Омская область#Музей#Казаки#Новости#Омский кадетский военный корпус#Кадетский корпус#Анастасия Баянова
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