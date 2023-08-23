Полежаев рассказал, что хотел бы видеть на месте омского Кадетского корпуса

Напомним, что Кадетский корпус в центре города вышел из эксплуатации в 2020 году из-за аварийного состояния и пустует уже 3 года, его судьба все еще не решена. В июле появилась информация передаче здания на баланс Омской области и возможном сносе некоторых зданий комплекса.